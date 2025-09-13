Çavuşoğlu: "2025-2026 Eğitim Yılında 58 Bin Öğrenci Dersbaşı Yapacak”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 2025-2026 eğitim yılı öncesi açıklamalarda bulundu. Tüm okulların fiziki ve teknolojik altyapılarının hazır olduğunu, sınıf mevcutlarının 30 öğrenciyi geçmeyeceğini ve tam gün eğitimin sürdürüleceğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yeni dönem öncesi yaptığı açıklamada, eğitimde fiziki altyapıdan ders kitaplarına kadar tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Çavuşoğlu, görevde oldukları dönemde 29 okulun eğitime kazandırıldığını, 7 yeni okulun planlandığını ve 29 okulda güçlendirme çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Eğitimde toplam 1 milyar 792 milyon TL’lik yatırım yapıldığını vurguladı.

Bakan, 73 farklı alanda 427 bin ders kitabının basıldığını, kırtasiye ve sarf malzemelerinin tüm okullara ulaştırıldığını, velilerden ücret talep edilmeyeceğini belirtti. Tam gün eğitim uygulamasının bu yıl da pazartesi ve perşembe günleri uygulanacağını ifade ederek, tüm okullarda sınıf mevcutlarının 30 öğrenciyi aşmayacak şekilde düzenleneceğini açıkladı.

Çavuşoğlu, okullardaki güçlendirme çalışmaları hakkında detay vererek, 128 okulun riskli bulunduğunu, 6 okulun güçlendirmeye gerek duymadığını, 14 okulun bazı binalarının veya tamamının kullanım dışı bırakıldığını söyledi. 67 okul güçlendirme sürecine alınmış olup, 29 okul tamamlandı, 9 okulda çalışmalar sürüyor, 10 okulun sözleşmesi imzalandı, 6 okul sözleşme aşamasında ve 13 okul ihale sürecinde. Ayrıca 36 okulda projelendirme çalışmaları devam ediyor.

Prefabrik sınıflara da değinen Çavuşoğlu, toplam 252 prefabrik sınıfın kullanımda olduğunu, bunların geçici çözüm olduğunu ve ihtiyaca göre okuldan okula taşınabileceğini belirtti. Prefabrik sınıfların ileride atölye, spor salonu, müzik odası veya depo olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Yeni dönemde ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme desteği artırılarak geçen yılki 40 milyon TL’nin iki katına çıkarılacak. Öğrenci taşımacılığı için 1 milyar 150 milyon TL bütçe ayrıldığını, araçların bakımlarının tamamlandığını söyledi.

Bakan, öğretmen kadrolarının eksiksiz olacağını belirterek, hizmet içi eğitim programına 6 bin 525 öğretmenin katıldığını, eğitimlerin 52 başlık altında 163 oturumda gerçekleştirildiğini açıkladı. Teknolojik altyapı kapsamında 415 kamera, 1.045 bilgisayar, 297 akıllı tahta, 651 klima, laboratuvar ve öğretmen donanımları temin edildi.

Eğitim yatırımlarının KKTC’nin geleceğine yapılan en değerli yatırım olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Her çocuk daha iyi koşullarda yetişmeyi hak ediyor. Bütçeden ayrılacak her kaynak, geleceğimizi sağlam temeller üzerine inşa etmemize katkı sağlayacaktır” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, bu yıl 35 güvenlik görevlisi okullarda görevlendirileceğini ve güvenlik projelerinin tüm okullarda hayata geçirileceğini belirtti. Tam gün eğitim uygulamasının yaygınlaştırılması ve Türkçe bilmeyen öğrencilere yönelik sertifika programlarının da devam edeceğini söyledi.

Bakan, hayırseverler, Türkiye ve belediyelerin katkılarıyla yapılan okullar için teşekkür ederek, “Çocuklarımıza ve eğitime çok değerli katkılar sağladılar” dedi. Yeni dönemde yeni okul projeleri arasında 7 okulun tamamlanmasının planlandığını, bunlar arasında Alsancak İlkokulu, Gönyeli İlkokulu, Gazimağusa Özel Eğitim Okulu ve Yeniceköy Otomotiv Meslek Lisesi’nin bulunduğunu kaydetti.