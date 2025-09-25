  • BIST 11366.93
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre, 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme tercihleri bugün başlayacak.
2025-YKS ek yerleştirme tercihleri başlıyor

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, 2025-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül'de T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından bireysel olarak yapacak.

Tercih işlemleri bugün saat 14.00'te başlayacak, 30 Eylül saat 23.59'da sona erecek. Adaylar, yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'ndan ön bilgi edinebilecek.

2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na, ÖSYM'nin internet adresinden erişilebiliyor. Ön bilgi vermek amacıyla yayımlanan kılavuzu tercih yapacak adayların dikkatle incelemeleri ve işlemlerini kılavuzdaki bilgiler doğrultusunda yapmaları gerekiyor.

"ADAYLARIMIZIN TERCİHLERİNİ BELİRLERKEN PROFESYONEL DESTEK ALMALARI FAYDALI OLACAKTIR"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, NSosyal hesabından, ek yerleştirme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kıymetli adaylar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarına göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri 25-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2025-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'na ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden erişebilirsiniz. Adaylarımızın tercihlerini belirlerken profesyonel destek almaları faydalı olacaktır. Tercih sürecinin tüm adaylarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

