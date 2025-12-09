Kırok’tan vatandaşlara ‘evden çıkmayın’ çağrısı!

Ceyhun Kırok’un açıklaması şöyle:
“Değerli vatandaşlarımız, bölgemizde etkili olan şiddetli yağışlar devam etmektedir. Özellikle Çatalköy–Ozanköy ve Çatalköy–Değirmenlik yollarını kullanacak vatandaşlarımızın azami dikkatli olmaları önemle rica olunur.
Zorunlu olmadıkça lütfen evlerimizden çıkmayalım.
Ayrıca, Acapulco Otel ile Elexsus Otel arasındaki yol güzergâhında, yağış nedeniyle oluşan balçık ve çamur birikintileri sebebiyle zaman zaman trafik akışı durma noktasına gelmektedir. Bu bölgeden geçecek sürücülerimizin dikkatli olmaları önemle duyurulur.”
