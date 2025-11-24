  • BIST 10906.22
  • Altın 5563.29
  • Dolar 42.431
  • Euro 49.0309
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Her 4 Evden 1’i Yabancıya: Güney Kıbrıs’ta Alarm Zilleri Çalıyor

» »
Güney Kıbrıs’taki Demografi ve Göç Politikası Enstitüsü tarafından geçen günlerde düzenlenen bir etkinlikte yabancılara yönelik taşınmaz mülk satışlarının detaylarına işaret edildiği kaydedildi.
Her 4 Evden 1’i Yabancıya: Güney Kıbrıs’ta Alarm Zilleri Çalıyor

Yabancılara yönelik taşınmaz mal satışının kamuoyunu gittikçe daha çok meşgul ettiğini ve Sayıştay Başkanlığının yayımladığı verilerin oldukça endişe verici olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, 2024 yılında gerçekleştirilen 15 bin 797 taşınmaz mal satışının 4 bin 321’inin (%27) yabancılara; yüzde 61’inin ise “Kıbrıslı” alıcılarla yapıldığını belirtti.

2024 yılında yüzde 44,19 ile yabancılara mal satışının en çok Baf'ta olduğunu, Baf’ta yabancılara mal satışı için bin 373 sözleşme yapıldığını kaydeden gazete, Baf’ı Larnaka, “Mağusa” ve Limasol ile Lefkoşa'nın izlediğini ifade etti.

Gazete Güney Kıbrıs’ta taşınmaz sahibi olan AB ülkesi dışındaki yabancıların son beş yıldır özellikle Lübnan, Çin, Rusya, İsrail, Suriye, Mısır, İngiltere, Ukrayna ve Kanada’dan geldiğini de belirtti.

Habere göre Demografi ve Göç Politikası Enstitüsü sözcüsü Andreas Morfitis etkinlikte yaptığı konuşmada enstitünün konu hakkında sahip olduğu motivasyon, endişe ve önerilere değindi , bu konunun ekonomiyi aştığını ve “Kıbrıs’ın ulusal varlığının özüne dokunduğunu” öne sürdü. Morfitis konuşmasında düzenlenen etkinliğin, konunun ekonominin sınırlarını aştığını ve bunun “Kıbrıs’ın” ulusal güvenliği, sosyal bütünlüğü ve demografik bekasının özüne dokunduğuna işaret ettiğini de aktardı.

Öte yandan gazeteye açıklamasında enstitünün bireyler ve arazi satın alan şirketler aracılığıyla yüzlerce yabancıya kontrolsüz gayrimenkul satıldığına işaret ettiğini kaydeden Morfitis, bu şirketlerin bazılarının Türklerle bağlantılı olması ihtimalinin endişeye sebep olduğu iddiasında da bulundu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney KIbrıs'a 10 ayda 4 milyon turist18 Kasım 2025 Salı 15:53
  • Rum Milli Muhafız Ordusu'nun iddiası: Türk F-16'ları 15 Kasım'da hava sahamızı ihlal etti17 Kasım 2025 Pazartesi 12:10
  • Güney Kıbrıs’ta ölümlü trafik kazalarında rekor artış: 2025'te 40 kişi hayatını kaybetti17 Kasım 2025 Pazartesi 12:09
  • Rum göçmenler kredilerini ödemek için KKTC’deki mallarını satıyor13 Kasım 2025 Perşembe 09:39
  • Rum Yönetimi, Türkiye ilerleme raporunun içeriğini olumlu buldu06 Kasım 2025 Perşembe 12:36
  • Alman emlakçının davasında “dava içerisinde dava” kararı: Duruşma 5-7 Kasım'a ertelendi03 Kasım 2025 Pazartesi 13:38
  • Larnaka-Vuda’da 273 “göçmen” evi Türk malı üzerine inşa edildi: Tapu sorunu devam ediyor02 Kasım 2025 Pazar 13:11
  • Alman emlakçı Kunzel’in dava süreci devam ediyor01 Kasım 2025 Cumartesi 15:21
  • Fileleftheros: Kıbrıslı Türkle evli Türkiyeli kadına oturma izni verilmedi28 Ekim 2025 Salı 14:57
  • Rum basınından Erhürman açıklaması: Yeni Kıbrıslı Türk Liderin İlk Açıklamaları Beklentileri Düşürdü27 Ekim 2025 Pazartesi 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti