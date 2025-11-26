  • BIST 10932.7
Nikos Christodoulides Beyrut'da

Nikos Christodoulides Çarşamba sabahı saat 11.30 civarında Beyrut'taki cumhurbaşkanlığı sarayına geldi ve burada Lübnanlı mevkidaşı Joseph Aoun tarafından karşılandı.
Sarayda bir şeref kıtası hazır bulunurken, iki lider toplantı için içeri girmeden önce her iki ülkenin milli marşları çalındı.

Görüşmeler enerji işbirliği ve daha geniş kapsamlı bölgesel konular üzerinde yoğunlaşacak.

Salı günü Christodoulides, ziyaret sırasında "iki önemli konu" hakkında açıklamalar yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı, varışta Lübnan Ulaştırma Bakanı Fayez Rasamny tarafından karşılanacak. Saat 11.30'da, Aoun tarafından cumhurbaşkanlığı sarayında resmen kabul edilecek ve iki lider özel bir toplantı yapacak.

Ardından Kıbrıs ve Lübnan heyetleri arasında uzun görüşmeler yapılacak.

Her iki cumhurbaşkanının da saat 12.30'da açıklamalarda bulunması ve ardından bir çalışma yemeği yemesi bekleniyor. Christodoulides öğleden sonra geri dönecek.

Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, bu gezinin "Doğu Akdeniz'de işbirliği, karşılıklı güven ve istikrarın giderek daha önemli hale geldiği bir dönemde özel bir öneme sahip" olduğunu belirtti.

Ziyaretin, tarihi bağları, ortak zorlukları ve stratejik çıkarları paylaşan bir ortak olan Lübnan ile bağları güçlendirme yönündeki Kıbrıs'ın devam eden çabalarını yansıttığını da sözlerine ekledi.

Ziyaret, Kıbrıs'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı öncesinde AB-Lübnan işbirliğini görüşmek için de bir fırsat sunuyor. Lübnan'a en yakın AB üyesi olan Kıbrıs, AB-Lübnan ortaklığını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Christodoulides'e Letymbiotis, Avrupa İşleri Bakan Yardımcısı Marilena Raouna, Ulusal Güvenlik Danışmanı Tassos Tzionis, cumhurbaşkanının diplomatik ofisi direktörü Doros Venezis ve diğer yetkililer eşlik edecek.

