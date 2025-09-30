  • BIST 11012.12
  • Altın 5137.492
  • Dolar 41.5684
  • Euro 48.8364
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKABeyaz Saray, Trump'ın Gazze'de barış planını resmen açıkladı! İşte maddeler...

Milli atletlerin tercihi DAÜ oldu

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürerek yeni akademik yılda da başarılı gençleri bünyesine katmaya ve ülke sporuna destek vermeye devam ediyor.
Milli atletlerin tercihi DAÜ oldu

Yeni dönemde sporcu bursu ile DAÜ ailesine katılan isimler arasında, milli atletler de bulunuyor. Söz konusu başarılı sporcular hem eğitim hayatlarını sürdürecek hem de DAÜ formasıyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda üniversiteyi temsil edecek.

Atletizmde milli takımlarında yer alan Aslıhan Kandil (100/200 Atletizm), Ecem Nehir Çelik (Uzun Atlama), Turgut Çelikoğlu (100/200 Atletizm) ve Kazım Gül (Yüksek Atlama) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitim hayatlarına başladılar. Başarılı sporculardan Aslıhan Kandil ve Ecem Nehir Çelik Türkiye’nin başarılı kulüplerinden Galatasaray’da, Turgut Çelikoğlu ve Kazım Gül ise Enka Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları arasında yer alıyor.

 

“Sporcularımıza her türlü desteği vermeye hazırız”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç üniversitenin spor vizyonu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DAÜ olarak bizler, gençlerimizin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda sportif başarılarını da önemsiyoruz. Sporcu bursu programımız, yetenekli sporcularımıza eğitim ve spor hayatını bir arada sürdürme imkânı sunuyor. Yeni dönemde milli takım düzeyinde başarı elde etmiş sporcularımızı bünyemize katmaktan gurur duyuyoruz. Üniversite olarak spora yatırımlarımız devam edecektir. DAÜ olarak sporcularımıza hem akademik hem de sportif anlamda her türlü desteği vermeye hazırız.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Karşıyaka da geleceğe imzasını attı: “Cumhurbaşkanlığının tarafı adalet ve eşitlik olacak”19 Eylül 2025 Cuma 16:08
  • Yakın Doğu’nun Yıldızları Avrupa Arenasında!15 Eylül 2025 Pazartesi 13:32
  • Sütçüler, Darts turnuvası Şampiyon TONY STONE oldu!14 Eylül 2025 Pazar 17:59
  • Efe YDÜ'den Konya Büyükşehir Belediyesi’ne14 Eylül 2025 Pazar 11:03
  • İşte Dr. Küçük oyunlarında kazananlar10 Eylül 2025 Çarşamba 09:22
  • Selin Karakaya KKTC Kadınlar Satranç Şampiyonası 19 Eylül’de başlıyor09 Eylül 2025 Salı 09:25
  • 23. Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları Güzelyurt’ta Başladı06 Eylül 2025 Cumartesi 22:45
  • Buse Tokyo yolcusu02 Eylül 2025 Salı 17:27
  • KKTC U17 hentbol millî takımı Kosova’da 4’te 4 yaptı02 Eylül 2025 Salı 09:22
  • Türkiye’den 5 Rekor ve 2 Madalya ile Döndüler!14 Ağustos 2025 Perşembe 10:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti