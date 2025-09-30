Milli atletlerin tercihi DAÜ oldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürerek yeni akademik yılda da başarılı gençleri bünyesine katmaya ve ülke sporuna destek vermeye devam ediyor.

Yeni dönemde sporcu bursu ile DAÜ ailesine katılan isimler arasında, milli atletler de bulunuyor. Söz konusu başarılı sporcular hem eğitim hayatlarını sürdürecek hem de DAÜ formasıyla ulusal ve uluslararası müsabakalarda üniversiteyi temsil edecek.

Atletizmde milli takımlarında yer alan Aslıhan Kandil (100/200 Atletizm), Ecem Nehir Çelik (Uzun Atlama), Turgut Çelikoğlu (100/200 Atletizm) ve Kazım Gül (Yüksek Atlama) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü’nde eğitim hayatlarına başladılar. Başarılı sporculardan Aslıhan Kandil ve Ecem Nehir Çelik Türkiye’nin başarılı kulüplerinden Galatasaray’da, Turgut Çelikoğlu ve Kazım Gül ise Enka Spor Kulübü’nün başarılı sporcuları arasında yer alıyor.

“Sporcularımıza her türlü desteği vermeye hazırız”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç üniversitenin spor vizyonu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “DAÜ olarak bizler, gençlerimizin yalnızca akademik başarılarını değil, aynı zamanda sportif başarılarını da önemsiyoruz. Sporcu bursu programımız, yetenekli sporcularımıza eğitim ve spor hayatını bir arada sürdürme imkânı sunuyor. Yeni dönemde milli takım düzeyinde başarı elde etmiş sporcularımızı bünyemize katmaktan gurur duyuyoruz. Üniversite olarak spora yatırımlarımız devam edecektir. DAÜ olarak sporcularımıza hem akademik hem de sportif anlamda her türlü desteği vermeye hazırız.”