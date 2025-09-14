Efe YDÜ'den Konya Büyükşehir Belediyesi’ne

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Kulübü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesindeki Yakın Doğu Akademisinde yetişen genç yıldız adayı basketbolcu Efe Aktaş, profesyonelliğe ilk adımını atarak Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Konya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’ne transfer oldu.
Son yıllarda Akademi bünyesinden çıkan ve profesyonelliğe adım atan oyuncuların sayısı giderek artarken kulüp antrenörlerinden Ahmet Dağer, Konya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Altyapı Sorumlusu ve TBF Eğitim Kurulu üyesi Metin Ağırbaşoğlu 2 kulüp arasında gelecekte karşılıklı yapılacak organizasyonlar için de bir işbirliği anlaşmasına vardılar.
