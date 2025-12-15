  • BIST 11456.34
TSK, Karadeniz'de İHA düşürdü; MSB'den açıklama geldi: Kontrolden çıkan araç, emniyetli bir bölgede düşürüldü
TSK, Karadeniz'de İHA düşürdü

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğünü bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi.

Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."

