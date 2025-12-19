Gazimağusa’da sahte resmi evrakla hisse devri: 1 kişi tutuklandı!

Gazimağusa’da bir sağlık şirketine ait hisselerin sahte resmi evrak düzenlenerek devralındığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 25.08.2025 tarihinde, Ö.B.A. (K-45)’nın, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir sağlık şirketinde, başka bir şahsa ait yüzde 50 hisseyi devralmak maksadıyla, habersiz olarak hisse sahibinin imzasını atmak suretiyle sahte resmi evrak düzenlediği ve söz konusu evrakları Vergi Dairesi ile Gazimağusa Serbest Liman Bölge Müdürlüğü’nde tedavüle sürdüğü tespit edildi. Zanlının, konu hisselerin tamamını kendi adına sahtekarlıkla devraldığı belirlendi.

Olayın Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede aranmakta olan zanlı Ö.B.A.’nın, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

Soruşturma devam etmektedir.