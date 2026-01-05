Yeniboğaziçi’nde “Yeşil alanla” ilgili karar kamuoyunda tartışma yarattı

Yeniboğaziçi Belediye Meclisi’nden geçen son kararla birlikte, Döveç Construction ile bağlantılı olduğu belirtilen bir sürece ilişkin uygulama yeniden gündeme geldi. Kararın, daha önce tartışmalara konu olan bir alanla ilgili düzenlemeleri içerdiği ve kamuya ait bir yeşil alanın kullanımına ilişkin değişiklik öngördüğü ifade edildi.

Karar kapsamında alan değişikliği yapıldı

Karar doğrultusunda, mevcut bir yeşil alanın korunması yerine farklı bir alanın ikame olarak gösterildiği belirtildi. Bu yöntemin, kamunun ortak kullanımında bulunan alanların statüsünün değiştirilmesine yol açtığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, uygulamanın yasal çerçevede gerçekleştirildiği ve ilgili kurumların onayıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

Anayasa hükümleri hatırlatıldı

Bazı hukukçular ve sivil toplum temsilcileri ise Anayasa’da yer alan “kamu yararı” ilkesine dikkat çekerek, yeşil alanların korunmasının devletin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Şehir içindeki yeşil alanların çevresel ve sosyal açıdan önem taşıdığı vurgulandı.

Bölge sakinlerinden görüşler alındı

Bölge halkından bazı vatandaşlar, kararın yaşam alanları üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı vatandaşlar ise yapılan düzenlemenin ihtiyaçlara cevap verdiğini savundu.

Yetkililer, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.