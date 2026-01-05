  • BIST 11581.93
  • Altın 6115.903
  • Dolar 43.0433
  • Euro 50.3495
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKATrump Meksika ve Kolombiya'yı da tehdit etti

Yeniboğaziçi’nde “Yeşil alanla” ilgili karar kamuoyunda tartışma yarattı

» »
Karar kapsamında alan değişikliği yapıldı
Yeniboğaziçi’nde “Yeşil alanla” ilgili karar kamuoyunda tartışma yarattı

Yeniboğaziçi  Belediye Meclisi’nden geçen son kararla birlikte, Döveç Construction ile bağlantılı olduğu belirtilen bir sürece ilişkin uygulama yeniden gündeme geldi. Kararın, daha önce tartışmalara konu olan bir alanla ilgili düzenlemeleri içerdiği ve kamuya ait bir yeşil alanın kullanımına ilişkin değişiklik öngördüğü ifade edildi.

 

Karar kapsamında alan değişikliği yapıldı

Karar doğrultusunda, mevcut bir yeşil alanın korunması yerine farklı bir alanın ikame olarak gösterildiği belirtildi. Bu yöntemin, kamunun ortak kullanımında bulunan alanların statüsünün değiştirilmesine yol açtığı yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamalarda, uygulamanın yasal çerçevede gerçekleştirildiği ve ilgili kurumların onayıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

 

Anayasa hükümleri hatırlatıldı

Bazı hukukçular ve sivil toplum temsilcileri ise Anayasa’da yer alan “kamu yararı” ilkesine dikkat çekerek, yeşil alanların korunmasının devletin sorumluluğunda olduğunu hatırlattı. Şehir içindeki yeşil alanların çevresel ve sosyal açıdan önem taşıdığı vurgulandı.

 

Bölge sakinlerinden görüşler alındı

Bölge halkından bazı vatandaşlar, kararın yaşam alanları üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişelerini dile getirirken, bazı vatandaşlar ise yapılan düzenlemenin ihtiyaçlara cevap verdiğini savundu.

Yetkililer, sürecin şeffaf şekilde yürütüldüğünü ve kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceğini bildirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müftüzade: Gazimağusa‘daki kemik kalıntıları kayıp şahıslara değil, Müslüman mezarlığına ait04 Aralık 2025 Perşembe 14:51
  • Topaloğlu’ndan Mağusa’daki saldırıya sert tepki: “Bu vahşeti şiddetle kınıyoruz!”27 Kasım 2025 Perşembe 16:11
  • Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği yarın Gazimağusa Belediye Pazarı’nda kermes düzenliyor19 Kasım 2025 Çarşamba 13:03
  • Yeniboğaziçi’nde yaklaşık 1.5 kilo hintkeneviri ele geçirildi18 Kasım 2025 Salı 15:56
  • Mağusa Kent Müzesi Derneği: Belediye Plajı’nın özel kullanıma devredilmesine karşıyız10 Kasım 2025 Pazartesi 18:51
  • Mesarya Belediyesi’nden Dörtyol’a 500 metrelik altyapı yatırımı28 Ekim 2025 Salı 14:58
  • Gazimağusa’da 6 saatlik elektrik kesintisi yapılacak20 Ekim 2025 Pazartesi 12:17
  • Gazimağusa’da motosiklet kazası10 Ekim 2025 Cuma 09:22
  • Yoksulluğa karşı kadın dayanışması devam ediyor02 Ekim 2025 Perşembe 10:20
  • Mağusa voleybol tarihini konu alan “Voleybolun Kalbi” podcast serisi tanıtıldı17 Eylül 2025 Çarşamba 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti