Fiber optik protokolüne karşı Meclis önünde eylem

Sendikaların eyleminde, bugün grev açıklayan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamusen), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Kamu,Ulaştırma,Haberleşme, Bilişim Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) yer aldı.
Eyleme, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Kooperatif Görevlileri Sendikası (Koop-Sen), Basın Emekçileri Sendikası (Basın -Sen), Kıbrıs Türk Kamu Emekçileri Sendikası (KES) da katılarak destek belirtti.
Bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri de 17 saati aşkın süredir devam eden Meclis Genel Kurulu’ndan ayrılarak sendikaların eylemine katılarak destek verdi.
