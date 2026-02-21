  • BIST 12433.5
İngiliz hükümeti, ABD’nin İran’a karşı olası bir hava operasyonunda Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermediğini açıkladı; karar, uluslararası hukuk endişeleri ve bölgedeki artan askeri hareketlilik üzerine alındı.
İngiltere, ABD'nin İran'a olası saldırısında Kıbrıs üslerini kullanmasına izin vermedi

İngiliz hükümetinin, Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a karşı olası bir hava saldırısında Kıbrıs’taki İngiliz askeri üslerini kullanmasına izin vermediği bildirildi.

Cyprus Mail’in İngiliz Sky News’den aktardığına göre, ABD savaş gemilerinin bölgede konuşlanması ve bölgesel askeri faaliyetlerin yoğunlaşmasıyla birlikte, İngiliz hükümeti, bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a karşı olası bir hava saldırısında İngiltere’nin Kıbrıs’taki askeri üslerini kullanmasına izin vermediklerini doğruladı.

İngiliz hükümeti yetkilileri, “Whitehall’ın bu tür eylemlerin uluslararası hukuku ihlal edebileceği endişesiyle, İran’a karşı olası operasyonların Kraliyet Hava Kuvvetleri Ağrotur üssünden veya Hint Okyanusu'ndaki Chagos adalarındaki üslerinden yürütülmesine hiçbir şekilde izin vermediğini” açıkladı.

Sky News’in İngiliz hükümeti yetkililerine dayandırdığı habere göre, “İngiltere’nin, herhangi bir ABD askeri saldırısını desteklemeye hazırlandığı düşünülmüyor.”

İngiliz hükümetinin bu açıklaması, ABD’nin bölgedeki askeri varlığını önemli ölçüde genişlettiği bir dönemde yapıldı.

