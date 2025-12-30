  • BIST 11124.98
  • Altın 6032.456
  • Dolar 42.9367
  • Euro 50.5913
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAKahve ve çikolata 'masum' ikili olmayabilir

Bilardo gençler 3. Ayak tunuvası yapıldı

» »
Gençler Şampiyonu Ada Efe
Bilardo gençler 3. Ayak tunuvası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen 2025-2026 Gençler 3. Ayak Bilardo turnuvası yapıldı. KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda düzenlenen 2025-2026 Gençler 3. Ayak Bilardo turnuvası Number Eight Bilardo salonunda 8 sporcu katılarak mücadele ettiği turnuvada şampiyon belli oldu.       

 

Gençler Şampiyonu Ada Efe

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Gençler 3. Ayak turnuvası KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda 10 top disiplininde gerçekleşti. Organizasyona katılan 8 genç sporcunun kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmalar izleyenler tarafından ilgiyle izlendi. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Gençler 3. Ayak turnuvasında Ada Efe şampiyon oldu. Number Eight Bilardo salonunda 10 top disiplinlerinden gerçekleştirilen Gençler 3. Ayak şampiyonası yarı final maçlarında Sevimsu Yazganarıkan rakibi Emine Yeğen’i 5-2, Ada Efe rakibi İsmet Hüryol’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında Ada Efe ile Sevimsu Yazganarıkan karşı karşıya geldi. Ada Efe rakibi Sevimsu Yazganarıkan’ı 5-3 mağlup ederek namağlup olarak Bilardo Gençler 3. Ayakta şampiyonu oldu.

 

Ödül Töreni

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Gençler 3. Ayak turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu As Başkanı Togay Tantura tarafından verildi. Başkan Tantura, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu olarak, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bu tür organizasyonların sezon boyunca devam edeceği belirterek turnuvaya katkı koyan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Gençler 3. Ayak turnuvada yarı final ve final maç sonuçları ve dereceye giren sporcular şöyle.

 

Yarı Final

Sevimsu Yazganarıkan-Emine Yeğen 5-2

İsmet Hüryol-Ada Efe 1-5

 

Final

Sevimsu Yazganarıkan-Ada Efe 3-5

 

Turnuva Sıralama:

1. Ada Efe

2. Sevimsu Yazganarıkan

3. İsmet Hüryol-Emine Yeğen

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa Bilardo Şampiyonası Başladı01 Ekim 2025 Çarşamba 10:48
  • Milli atletlerin tercihi DAÜ oldu30 Eylül 2025 Salı 17:53
  • Selin Karakaya Kadınlar Satranç Şampiyonası tamamlandı28 Eylül 2025 Pazar 19:48
  • Bilardo Büyükler & Senyörler’de Şampiyon Mustafa Alnar28 Eylül 2025 Pazar 19:44
  • Yıldız güreşlerde Lefkoşa ve Büyükkonuk birinci21 Eylül 2025 Pazar 21:39
  • Serinyürek Şampiyon, Denerel İkinci21 Eylül 2025 Pazar 21:17
  • Güreşte Lapta ve Büyükkonuk kızları şampiyon21 Eylül 2025 Pazar 21:15
  • Karşıyaka da geleceğe imzasını attı: “Cumhurbaşkanlığının tarafı adalet ve eşitlik olacak”19 Eylül 2025 Cuma 16:08
  • Yakın Doğu’nun Yıldızları Avrupa Arenasında!15 Eylül 2025 Pazartesi 13:32
  • Sütçüler, Darts turnuvası Şampiyon TONY STONE oldu!14 Eylül 2025 Pazar 17:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti