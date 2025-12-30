Bilardo gençler 3. Ayak tunuvası yapıldı

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen 2025-2026 Gençler 3. Ayak Bilardo turnuvası yapıldı. KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda düzenlenen 2025-2026 Gençler 3. Ayak Bilardo turnuvası Number Eight Bilardo salonunda 8 sporcu katılarak mücadele ettiği turnuvada şampiyon belli oldu.

Gençler Şampiyonu Ada Efe

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından organize edilen 2025-2026 Gençler 3. Ayak turnuvası KKTC Turkcell İletişim sponsorluğunda 10 top disiplininde gerçekleşti. Organizasyona katılan 8 genç sporcunun kıyasıya mücadele ettiği karşılaşmalar izleyenler tarafından ilgiyle izlendi. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Gençler 3. Ayak turnuvasında Ada Efe şampiyon oldu. Number Eight Bilardo salonunda 10 top disiplinlerinden gerçekleştirilen Gençler 3. Ayak şampiyonası yarı final maçlarında Sevimsu Yazganarıkan rakibi Emine Yeğen’i 5-2, Ada Efe rakibi İsmet Hüryol’u 5-1 mağlup ederek finale yükseldi. Final maçında Ada Efe ile Sevimsu Yazganarıkan karşı karşıya geldi. Ada Efe rakibi Sevimsu Yazganarıkan’ı 5-3 mağlup ederek namağlup olarak Bilardo Gençler 3. Ayakta şampiyonu oldu.

Ödül Töreni

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Gençler 3. Ayak turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu As Başkanı Togay Tantura tarafından verildi. Başkan Tantura, Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu olarak, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan bu tür organizasyonların sezon boyunca devam edeceği belirterek turnuvaya katkı koyan Kuzey Kıbrıs Turkcell’e teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu 2025-2026 Bilardo sezonu Gençler 3. Ayak turnuvada yarı final ve final maç sonuçları ve dereceye giren sporcular şöyle.

Yarı Final

Sevimsu Yazganarıkan-Emine Yeğen 5-2

İsmet Hüryol-Ada Efe 1-5

Final

Sevimsu Yazganarıkan-Ada Efe 3-5

Turnuva Sıralama:

1. Ada Efe

2. Sevimsu Yazganarıkan

3. İsmet Hüryol-Emine Yeğen