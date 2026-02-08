Hekimler tam gün grevde

TIP-İŞ, Sağlık Bakanlığı’nın grevin ardından herhangi bir uzlaşma iradesi ortaya koymaması ve sağlık sisteminin sorunlarına yönelik somut bir adım atmaması nedeniyle grev kararını sürdürme kararı aldı.

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ) Sağlık Bakanlığı’nın grevin ardından herhangi bir uzlaşma iradesi ortaya koymaması ve sağlık sisteminin sorunlarına yönelik somut bir adım atmaması nedeniyle grev kararını sürdürme kararı aldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, 6 Şubat’ta gerçekleştirilen grevin sendikal kararlar doğrultusunda ve yasal sınırlar içinde yapıldığı hatırlatıldı. Ancak bu grevin ardından hekimlerin taleplerine yönelik bir çözüm süreci başlatılmadığı vurgulandı.

Bu kapsamda yarın bir günlük grev uygulanacağı bildirildi. Grev süresince, sendikanın örgütlü olduğu tüm kamu sağlık birimlerinde hizmetler durdurulacak; acil servisler, yoğun bakım üniteleri, yatan hasta hizmetleri, hemodiyaliz ve kemoterapi hizmetleri ise grev dışında tutulacak.

Öte yandan aynı gün saat 10.00’da Mağusa Devlet Hastanesi’nde grev süreci ve gelinen aşamaya ilişkin bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.