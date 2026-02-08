Serhatköy’de, sorun yaşadığı kişinin kaporta atölyesini kundakladı

Serhatköy’de alkolü içki tesiri altında olan 54 yaşındaki erkek bir şahıs, daha önceden sorun yaşadığı kişinin kaporta atölyesini kundakladı, şahsa ait aracın sol kapı camını kırdı. 54 yaşındaki şahıs, “kundaklama, kasti hasar ve sarhoşluktan” tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre olay bu sabah, saat 01.00 sıralarında, Serhatköy’de meydana geldi.

İ.M. (E-54) 175 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, daha önceden sorun yaşadığı E.M’nin ikametgahının yanında bulunan kaporta atölyesine ait ofis içerisine, muhtemelen yanıcı madde döküp ateşe vermek suretiyle kundakladı. Ardından işyerinin yanında park halinde bulunan söz konusu şahsa ait aracın sol kapı camına da kasten yumruk vurup kırdı ve hasara yol açtı.

Yürütülen soruşturma kapsamında İ.M. tutuklandı.

Kundaklama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu, kaporta atölyesinde bulunan muhtelif iş aletleri, beyaz eşyalar, elektrik tesisatı ile binanın içinde ve dışında bulunan hurda malzemeler yanarak zarar gördü.