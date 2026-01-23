  • BIST 12433.5
Gazimağusa ve İskele Gelir ve Vergi Daireleri'nde alt yapı sorunu grev getirdi

Kamuda yetkili üç sendika Gazimağusa ve İskele Gelir ve Vergi Daireleri'nde yaşanan personel ve altyapı sorunları nedeniyle bugün tam gün greve gideceklerini duyurdu.
Gazimağusa ve İskele Gelir ve Vergi Daireleri'nde alt yapı sorunu grev getirdi

Kamuda yetkili sendikalar Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ile İskele Gelir ve Vergi Dairesinde personel (odacı) eksikliği, yapısal sorunlar, altyapı eksikliği ve binanın işlevselliğine ilişkin yaşanan problemlere dikkat çekti.

Sendikalar, söz konusu sorunlar nedeniyle 8 Aralık 2025 tarihinde uyarı grevi yapılmasına rağmen, ilgili bakanlık ve idarenin bugüne kadar duyarsız kaldığını belirtti.

Açıklamada, sorunlara çözüm bulunmaması nedeniyle bugün Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi ile İskele Gelir ve Vergi Dairesinde tam gün grev yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, bugün saat 11.00’de Gazimağusa Gelir ve Vergi Dairesi önünde basın açıklaması yapılacağı da duyuruldu.

