Tepkilere rağmen asgari ücret değişmedi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretine ilişkin tavsiye kararına yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıdan, asgari ücrette değişiklik yapılmaması yönünde sonuç çıktı.
Komisyon, 9 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda 2026 yılının ilk asgari ücretine ilişkin tavsiye kararını almıştı. Söz konusu karara; 13 Ocak 2026’da Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF), 14 Ocak 2026’da Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN) ve 15 Ocak 2026’da Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) tarafından ayrı ayrı itirazlar yapılmıştı.

İtirazların ele alınması amacıyla Asgari Ücret Saptama Komisyonu, bugün saat 12.00’de, Komisyon Başkanı Sezgi Ballı başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı binasında toplandı.

Yapılan değerlendirmelerin ardından toplantıdan yeni bir karar çıkmadığı, itirazlar sonrası asgari ücrette herhangi bir değişikliğe gidilmediği bildirildi.

