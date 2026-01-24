Matematik Kitap Sayfalarından Gerçek Hayata Taşındı!

  • BIST 12433.5
Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencilerinin Alsancak İlkokulu’nda düzenlediği sergi, matematiği günlük yaşamla ilişkilendirerek ilkokul öğrencilerine eğlenceli bir öğrenme deneyimi sundu.
Dünyanın En İyi İlk 500 Üniversitesi Arasında Yer Alan Yakın Doğu Üniversitesi, yenilikçi eğitim anlayışı ve topluma katkı odaklı çalışmalarıyla, öğrencileri erken yaşta bilimsel düşünceyle buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ile İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin Alsancak İlkokulu’nda düzenlediği “Gerçek Hayat ve Matematik” temalı sergi, ilkokul öğrencilerine matematiği eğlenerek keşfetme fırsatı sundu. “Matematiksel Modelleme” dersi kapsamında hayata geçirilen sergi, öğretmen adaylarının hazırladığı materyaller aracılığıyla matematiği günlük yaşamla ilişkilendirerek somut ve eğlenceli bir şekilde tanıtmayı amaçladı.

Matematiği, öğrencilerin gerçek hayat deneyimleriyle buluşturmayı hedefleyen sergide, ilkokul öğrencileri matematiksel modelleme problemleriyle etkileşimli olarak çalıştı. Bu sayede öğrenciler, matematiğin yalnızca ders kitaplarında yer alan bir konu olmadığını fark etti. Matematiğin, hayatın her alanında karşılarına çıkan bir düşünme ve problem çözme aracı olduğunu keşfeden öğrenciler, matematiksel düşünme becerilerini geliştirici, aynı zamanda eğitici ve keyifli bir öğrenme deneyimi yaşadı.

Öğretmen adayları yenilikçi yöntemlerle donatılıyor, deneyim kazanıyor!

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Tezer, sergideki materyallerin öğrencilerin matematiğe yönelik tutumlarını olumlu yönde etkileyeceğini vurguladı. Prof. Dr. Tezer, “Gerçek hayatla ilişkilendirilmiş bu tür çalışmalar, öğrencilerin matematikle olan bağını güçlendirecek ve öğrenme süreçlerine büyük katkı sağlayacaktır” dedi. Prof. Dr. Murat Tezer, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen adaylarına ve okul yönetimine teşekkür etti. Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Temel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Köprülü ise öğretmen adaylarının yenilikçi yöntemlerle donatılmasının önemine dikkat çekti. Doç. Dr. Köprülü, “Bu sergi, öğretmen adaylarımızın eğitimde yaratıcı çözümler geliştirme hedefimizin somut bir yansımasıdır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Derse karşı olumlu tutum geliştiriliyor, motivasyonları artıyor!

Alsancak İlkokulu Müdürü Sait Coşaner de etkinliğin, matematiği günlük yaşamla ilişkilendiren yaklaşımıyla öğrencilerin öğrenme motivasyonunu artırdığını belirtti. Bu tür uygulamaların, öğrencilerin derse karşı olumlu tutum geliştirmelerinde önemli bir rol oynadığını vurgulayan Coşaner, bunun kalıcı öğrenmeyi desteklediğini ifade etti. Okul ve üniversite iş birliğinin eğitimin niteliğini güçlendirdiğine de dikkat çeken Coşaner, “Bu tür çalışmaların artarak devam etmesini diliyoruz. Serginin hazırlanmasında emeği geçen üniversite yönetimine, akademisyenlere ve öğretmen adaylarına teşekkür ederiz” dedi. 

    ÇOK OKUNANLAR
