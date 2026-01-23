Larnaka’daki kundaklama olaylarında aralarında tanınmış iş insanının da bulunduğu 10 kişi tutuklandı

Larnaka’daki kundaklama olaylarıyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle, aralarında tanınmış bir iş insanının da bulunduğu 10 kişi tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gazete, soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, daha önce de 5’i yabancı biri Güney Kıbrıs vatandaşı 6 kişinin tutuklandığını hatırlattı.