BES'ten Ceza ve Bilişim Yasaları tepkisi: Yarınki eyleme katılım çağrısı

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Mustafa Yalınkaya, Ceza ve Bilişim Yasalarında yapılmak istenen değişikliklerin ifade özgürlüğünü kısıtlamayı hedeflediğini savunarak, tüm halkı yarın gerçekleştirilecek eyleme katılmaya çağırdı.
Belediye Emekçileri Sendikası (BES) Başkanı Mustafa Yalınkaya, UBP-DP-YDP Hükümeti'nin Ceza ve Bilişim Yasalarında değişikliğe giderek halkın fikir, ifade ve düşünce özgürlüklerini kısıtlamayı hedeflediğini savunarak yarınki eyleme katılım çağrısı yaptı

Yazılı açıklama yapan Yalınkaya, gazetecisinden, sendikasına sade vatandaşına kadar, “muhalif olan ya da gördüğü yanlışı dile getiren tüm kesimleri susturmak amacıyla Meclis'e taşınan yasa tasarılarının; hükümetin başarısızlıklarının, usulsüzlüklerinin ve yasa tanımaz icraatlarının üzerini örtmek ve tam bir dikta rejim yaratmak için gündeme getirildiğini” iddia etti.

Yalınkaya, "Kabul edilemez bu yasakçı zihniyete karşı Belediye Emekçileri Sendikası’nın tavrı açık ve nettir! Hükümette kaldıkları her saniye bu topluma kötülük yapma derdinde olan UBP-DP-YDP üçlüsüne gereken cevabı paydaş örgütlerimizle birlikte en sert şekilde vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Yalınkaya, “ülkeyi ve halkı karanlığa itmek isteyen zihniyete karşı tüm halkı birlik olmaya ve söz konusu zihniyeti hak ettiği yere göndermeye ve yarın yapılacak eyleme katılmaya” davet etti.

