Gıda denetimlerinde armut, mandalina ve salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü bulundu!

Gıda denetimlerinde armut, mandalina ve salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü bulundu!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın yazılı açıklamayla duyurduğu 16-22 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık gıda denetim sonuçlarına göre, 36 ithal üründen 35’ i temiz çıktı.

İthal ürünlerden, Ree Tic.’e ait armut Ankara’da limit üstü bitki koruma ürünü belirlenirken ürün firmanın isteği üzerine imha edildi.

Öte yandan 28 yerli üründen 25’ i temiz bulunurken limit üstü bitki koruma ürünü içeren 3 ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Limit üstü bitki koruma ürünü içeren yerli ürünler Tatlısu sakini Kerim Çil’ e ait salatalık, Yeşilyurt sakini Cemal Yaman’ a ait mandora mandalina ve Doğancı sakini Ahmet Çınar’a ait mandora mandalina olarak açıklandı.

