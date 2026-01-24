  • BIST 12433.5
Şam ve SDG arasında ateşkes: 14 maddelik anlaşma neleri içeriyor?

WhatsApp'a yeni özellik eklendi

WhatsApp’a yeni özellik eklendi

»
WhatsApp kullanıcılara gönderdiği mesajda uygulamaya "çevir" özelliğinin eklendiğini duyurdu.
WhatsApp’a yeni özellik eklendi

Yüz milyonlarca insanın kullandığı mesajlaşma uygulaması WhatsApp yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılarına duyuru geçen uygulama üzerinden artık farklı dil konuşan kişiler arasında rahatlıkla iletişim kurulabilecek.

WhatsApp’tan kullanıcılara gönderilen mesaja göre artık gelen mesaja basılı tuttuğunuzda “Çevir butonu” devreye girecek ve mesajı istediğiniz gibi çevirebileceksiniz.

Kullanıcılara gönderilen mesajda şunlar denildi: “Artık farklı diller konuşan arkadaşlarınız ve aile üyelerinizle tek dokunuşla kolayca iletişim kurabilirsiniz. Çeviriler cihazınızda yapılır, böylece mesajlarınız her zaman gizliliğini korur. Dilediğiniz mesajı basılı tutun ve Çevir'e dokunun.”

Uygulamanızı telefonunuzda güncellerseniz bu uygulamayı kullanabilecekseniz.

YIL İÇİNDE BİRÇOK DEĞİŞİKLİK OLACAK

Öte yandan WhatsApp yıl içinde birçok yeni uygulamayı hayata geçirecek. The Verge ve TechCrunch gibi uluslararası teknoloji sitelerinde yer alan analizlerde, WhatsApp’ın mesaj özetleme, akıllı yanıt ve sohbet içi öneriler gibi yapay zekâ tabanlı araçları test ettiği belirtiliyor. Bu özelliklerin özellikle yoğun mesaj trafiği olan kullanıcılar için zaman kazandırması hedefleniyor. Gizlilik tarafında ise uçtan uca şifrelemenin kapsamı genişletiliyor. Yeni sistemle birlikte kullanıcıların sohbet yedekleri, çoklu cihaz kullanımı ve medya paylaşımları üzerinde daha fazla kontrol sahibi olacağı ifade ediliyor. Avrupa merkezli dijital güvenlik uzmanları, WhatsApp’ın bu hamlesini “artan kullanıcı baskısına verilmiş stratejik bir yanıt” olarak yorumluyor.

Meta cephesinden sızan bilgilere göre, yeni özellikler ilk etapta sınırlı ülkelerde test edilecek. Ardından kademeli olarak tüm dünyada kullanıma sunulması planlanıyor. Uzmanlar, bu güncellemelerin WhatsApp’ı sadece bir mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkarıp, daha akıllı bir iletişim platformuna dönüştüreceğini savunuyor.

