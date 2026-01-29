Tesla, Model X ve Model S üretimini durduruyor

Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model X ve Model S otomobil üretimini durdurarak üretim süreçlerini Tesla'nın robotik projesi Optimus için kullanacak.

MODEL X VE MODEL S'NİN ÜRETİMİ DURDURULUYOR

Milyarder Elon Musk'ın sahip olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla 2 modelinin üretimini durduruyor. Şirket, Model X ve Model S üretimini durdurarak üretim süreçlerini Tesla'nın robotik projesi Optimus için kullanacak. Üretim durdurma haberini şirketin CEO'su Elon Musk verdi. Musk, bu değişimin "biraz üzücü" olduğunu ancak şirketin "otonom bir geleceğe yönelik genel geçişinin" bir parçası olduğunu söyledi.

TESLA SATIŞLARI DÜŞMEYE BAŞLAMIŞTI

Tesla'nın mevcut gelirinin büyük bir kısmını oluşturan temel elektrikli araçlar, rakiplerinin genellikle daha düşük fiyatlarla daha yeni modeller piyasaya sürmesiyle baskı altında kalmaya başlamıştı. Elektrikli araçlar için ABD'de vergi teşvikinin sona ermesi ve Musk'ın siyasi tutumu nedeniyle şirketin otomobil satışları düşmeye başlamıştı.

"Model S ve Model X programlarının bitme vakti geldi" diyen Musk, araçların üretildiği fabrikanın Optimus robotlarının üretimi için kullanılacağını söyledi. Musk, Optimus hakkında iddialı konuştu, "tüm zamanların en büyük ürünü" olacağını ve robotların, otonom araçlarla birlikte, "yoksulluğun olmadığı bir dünya" getireceğini söyledi. Tesla'nın 2026 yılı sonuna kadar robotların üretimine başlaması planlanırken satışların 2027 yılında yapılması öngörülüyor.

SAĞ CEBİNDEN ALDI SOL CEBİNE KOYDU

Elon Musk bir hamle de yatırım için yaptı. Kendi şirketi Tesla, Musk'ın diğer şirketi yapay zeka firması xAI'a 2 milyar Dolar yatırım yapacağını açıkladı. 2025'in son çeyreğinde gelirleri yüzde 3 düşen ve pazar dominasyonunu Çinli BYD'ye kaptıran Tesla, Musk'ın yapay zeka firmasına yatırım yapmayı onayladı.

Daha önce hissedarlarının hayır dediği yatırım hamlesini bu sefer gerçekleştiren Elon Musk'ın bu firmayla robot taksi projesi "Cybercab"i hayata geçirmeyi planladığı belirtiliyor.

Musk'ın Cybercab'lerin yanı sıra insansı robotlar, kamyonlar ve Roadster spor otomobilleri üretme planının, bu yıl sermaye harcamalarını 20 milyar doların üzerine çıkaracak bir dizi fabrika yatırımını gerektireceği belirtiliyor.