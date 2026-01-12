Alphabet'in piyasa değeri ilk kez 4 trilyon dolara ulaştı

ABD’li teknoloji devlerinden Google’ın çatı kuruluşu Alphabet’in piyasa değeri ilk kez 4 trilyon doları (yaklaşık 172,5 trilyon lira) gördü.

Şirketin hisseleri, ABD’de piyasaların açılmasının ardından yüzde 1,6 artışla 334,44 dolara (yaklaşık 14 bin 420 lira) çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Böylece şirketin piyasa değeri bir süreliğine 4 trilyon doları aştı.

Alphabet; Nvidia, Microsoft ve Apple’ın ardından bu değeri gören dördüncü şirket oldu.

Alphabet’in hisselerindeki artış, Apple’ın akıllı asistanı Siri için Google’ın yapay zeka modeli Gemini’yi seçtiğine dair haberlerin ardından geldi.

Şirketin hisseleri Türkiye saatiyle 19:32 itibarıyla 329,54 dolardan (yaklaşık 14 bin 209 lira) işlem gördü ve toplam piyasa değeri 3,97 trilyon dolar seviyesine indi.

Alphabet, mevcut hisse fiyatıyla piyasa değeri açısından ABD’nin en değerli ikinci şirketi. İlk sıradaysa 184,82 dolarlık (yaklaşık 7 bin 970 lira) hisse fiyatı ve 4,49 trilyon dolarlık (193,6 trilyon lira) piyasa değeriyle çip üreticisi Nvidia var.