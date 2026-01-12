Britanya'da X'e soruşturma başlatıldı

X’in yapay zeka robotu Grok, bir güncellemenin ardından yeni yılda çocuklar dahil herkesin kıyafetini çıkardığı görseller oluşturmaya başladı. Kullanıcıların Grok’a ‘bikini giydirme’ ve ‘kıyafet çıkarma’ gibi komutlar vermesi platformda bir akıma dönüştü.

Platformda kadınlardan çocuklara, siyasetçilerden ünlü isimlere kadar birçok kişinin rızası olmadan yapay zekayla oluşturulmuş çıplak görüntüleri paylaşıldı.

Avrupa Birliği (AB) ve çok sayıda ülke durumla ilgili soruşturma başlatırken dün Britanya merkezli İnternet Gözlem Vakfı (IWF) Grok kullanılarak ‘oluşturulmuş gibi görünen’ 11 ila 13 yaşındaki kızların cinsel içeriklerini bulduğunu duyurdu.

İngiliz kamu yayıncısı BBC 9 Ocak’ta Britanya’da X’in yasaklanabileceğini duyurmuştu. BBC’nin aktardığına göre ülkenin iletişim denetiminden sorumlu Ofcom ABD’li milyarder Elon Musk’ın sosyal medya platformu X hakkında soruşturma başlattı.

Soruşturma Yapay zeka sohbet Grok’un cinsel içerikli görüntü oluşturması nedeniyle başlatıldı. İhlal belirlenirse X’in dünya genelindeki gelirinin yüzde 10’u ya da 18 milyon sterlin (hangisi daha yüksekse) ceza kesilecek.

Son olarak Malezya ve Endonezya Grok’a erişim engeli getirmişti.