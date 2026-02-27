  • BIST 12433.5
Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti

Sınır hattındaki gerilimin tırmanması üzerine Pakistan, Kabil dahil stratejik noktalara hava operasyonları düzenleyerek Taliban yönetimine karşı savaş ilan ettiğini duyurdu.
Pakistan Afganistan'a savaş ilan etti

Pakistan, komşusu Afganistan’a karşı askeri operasyon başlatarak resmen savaş ilan etti. Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Kabil, Kandahar ve Paktia bölgelerine düzenlenen hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki diplomatik sürecin sona erdiğini ve askeri safhaya geçildiğini bildirdi.

"Artık aramızda açık savaş var"

Savunma Bakanı Asif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı duyuruda, harekatın gerekçesini sundu.

“Sabrımızın bardağı taştı. Artık bizimle sizin aranızda açık savaş var.”

Pakistan Başbakanı Shehbaz Sharif ise ordunun her türlü saldırganı "ezer geçer" kapasitede olduğunu vurgulayarak kararlılık mesajı verdi.

Karşılıklı ağır askeri kayıplar

Pakistan, “Ghazab Lil Haq” operasyonu kapsamında 133 Taliban savaşçısının öldürüldüğünü ve 27 mevzinin imha edildiğini açıkladı. Buna karşılık Afganistan Milli Savunma Bakanlığı, 26 Şubat’taki misilleme operasyonlarında 55 Pakistan askerini etkisiz hale getirdiklerini ve iki üssü ele geçirdiklerini iddia ederek Pakistan’ın hava saldırılarını “korkakça” olarak nitelendirdi.

Bölgesel kriz ve nükleer risk

Durand Hattı üzerindeki anlaşmazlıklardan beslenen bu çatışma, Pakistan’ın nükleer gücü nedeniyle uluslararası kamuoyunda büyük endişe yaratıyor. Birleşmiş Milletler itidal çağrısı yaparken, İran arabuluculuk teklifinde bulundu; ancak 2025’te Türkiye’nin sağladığı ateşkesin bozulmasıyla bölgedeki mülteci ve ekonomik kriz riskinin derinleştiği gözleniyor.

