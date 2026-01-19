Özbekistan'da mahkumlara okudukları kitap başına ceza indirimi

Özbekistan’da hükümlülerin ceza süreleri, okudukları her kitap için üçer gün kısaltılacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ceza kanunda değişiklik için kararname çıkardı.

Buna göre cezaevlerindeki mahkumları teşvik etmek amacıyla okudukları her kitap için ceza sürelerinin üçer gün kısaltılması kararlaştırıldı. Karardan müebbet hapis cezası alanlar muaf.

Cezanın azalması için mahkumun manevi ve ahlaki değerlerin oluşturulmasını amaçlayan kitapları okumuş olması ve bir yılda iki kez bu kitaplardan sınava girmesi gerekecek.

Euronews’ün haberine göre listedeki kitaplardan bazıları şunlar:

Ernest Hemingway – Yaşlı Adam ve Deniz

Karl von Clausewitz – Savaş Üzerine

Theodore Dreiser – Bir Amerikan Trajedisi

Erich Maria Remarque – Üç Yoldaş

Ray Bradbury – Fahrenheit 451

Franz Kafka – Dava

Jack London – Martin Eden

Abdulla Qodiriy – O’tkan kunlar

Yeni Özbekistan’ın Kalkınma Stratejisi

Kitap okuduğu doğrulandığında hükümlünün ceza süresinin azaltılması için cezaevi yönetimi tarafından mahkemeye öneri gönderilecek. Mahkeme de ceza süresinin kısaltılmasına karar verecek.

Kitap okuyan mahkumların ceza süreleri bir yılda en fazla 30 gün kısaltılabilecek.