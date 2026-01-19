Özbekistan'da mahkumlara okudukları kitap başına ceza indirimi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ceza kanunda değişiklik için kararname çıkardı.
Buna göre cezaevlerindeki mahkumları teşvik etmek amacıyla okudukları her kitap için ceza sürelerinin üçer gün kısaltılması kararlaştırıldı. Karardan müebbet hapis cezası alanlar muaf.
Cezanın azalması için mahkumun manevi ve ahlaki değerlerin oluşturulmasını amaçlayan kitapları okumuş olması ve bir yılda iki kez bu kitaplardan sınava girmesi gerekecek.
Euronews’ün haberine göre listedeki kitaplardan bazıları şunlar:
- Ernest Hemingway – Yaşlı Adam ve Deniz
- Karl von Clausewitz – Savaş Üzerine
- Theodore Dreiser – Bir Amerikan Trajedisi
- Erich Maria Remarque – Üç Yoldaş
- Ray Bradbury – Fahrenheit 451
- Franz Kafka – Dava
- Jack London – Martin Eden
- Abdulla Qodiriy – O’tkan kunlar
- Yeni Özbekistan’ın Kalkınma Stratejisi
Kitap okuduğu doğrulandığında hükümlünün ceza süresinin azaltılması için cezaevi yönetimi tarafından mahkemeye öneri gönderilecek. Mahkeme de ceza süresinin kısaltılmasına karar verecek.
Kitap okuyan mahkumların ceza süreleri bir yılda en fazla 30 gün kısaltılabilecek.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.