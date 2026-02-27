Pakistan ile Afganistan arasında gerilim tırmanıyor: Açık savaş ilanı

Pakistan, sınır bölgesinde tırmanan çatışmaların ardından bugün erken saatlerde Afganistan’ın başkenti Kabil’in yanı sıra Kandahar ve Paktia eyaletlerine hava harekatı düzenledi. 2025 yılında imzalanan ateşkes anlaşması, bu son saldırılarla birlikte tamamen çökme noktasına geldi.

Kabil’de yerel saatle 01.50 sularında en az üç büyük patlama sesi duyulurken, Afgan uçaksavarları saldırıya karşılık verdi.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sabırlarının taştığını belirterek, “Artık aramızda açık bir savaş var” ifadesini kullandı.

Karşılıklı ağır kayıplar

Pakistan ordusu, “Gazab Lil Hak” (Haklı Öfke) adı verilen operasyon kapsamında 130’dan fazla Taliban savaşçısının öldürüldüğünü ve çok sayıda askeri mevzi ile mühimmat deposunun imha edildiğini iddia etti.

Pakistan Bilgi Bakanı Attaullah Tarar, Kabil’deki tugay karargahlarının da hedef alındığını duyurdu.

Öte yandan Afganistan Savunma Bakanlığı, perşembe gecesi sınır hattında gerçekleştirdikleri saldırılarda 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü ve bazı askerlerin esir alındığını öne sürdü.

Pakistan tarafı ise esir iddiasını yalanlayarak kayıplarının iki askerle sınırlı olduğunu savundu.

Sivil kayıplar ve BM’den çağrı

Çatışmaların ortasında kalan sivil halk, sınır bölgelerinden tahliye edilmeye başlandı. Torkham sınır kapısı yakınındaki bir mülteci kampına isabet eden havan topları ve füzeler nedeniyle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, tarafları uluslararası hukuka uymaya ve sivilleri korumaya davet ederek, gerilimin diplomatik yollarla düşürülmesi çağrısında bulundu.

Gerilimin arka planı

İki ülke arasındaki ilişkiler, ekim ayında 70’ten fazla kişinin öldüğü sınır çatışmalarından bu yana en düşük seviyesinde seyrediyor.

İslamabad, Kabil’i Pakistan’daki saldırıları düzenleyen militan gruplara yataklık etmekle suçlarken; Taliban yönetimi bu iddiaları reddederek Pakistan’ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini savunuyor.