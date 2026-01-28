  • BIST 12433.5
  • Altın 7441.52
  • Dolar 43.3967
  • Euro 51.8238
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKALazkiye'de devlet kurumlarında kadınlara makyaj yasağı

Google, Chrome'a yapay zeka destekli otomatik tarama özelliği getirdi

»
Google, Chrome için yapay zeka destekli ‘Auto Browse (otomatik tarama)’ eklentisini tanıttı.
Google, Chrome'a yapay zeka destekli otomatik tarama özelliği getirdi

Google’ın mevcut Gemini 3 yapay zeka modeliyle desteklenen bu araç, uçak bileti rezervasyonu, ev bulma veya masraf bildirimlerini doldurma gibi çevrimiçi görevleri yapabilecek.

Google geçen yıl, web sayfalarındaki içeriklerle ilgili soruları yanıtlayan ve birden fazla açık sekmedeki bilgileri sentezleyen ‘Gemini in Chrome’ özelliğini tanıtmıştı.

‘Gemini in Chrome’ kenar çubuğu üzerinden erişilebilen ‘Auto Browse’, şimdilik yalnızca ABD’de ve Google’ın aylık AI Pro ve AI Ultra planlarına abone olan kullanıcılara sunuluyor.

Auto Browse’un ücretsiz kullanıcılara ve diğer ülkelere ne zaman açılacağıysa henüz bilinmiyor.

Chrome ürün yönetimi direktörü Charmaine D’Silva, Auto Browse’un çevrimiçi alışverişte nasıl yardımcı olabileceğini şöyle anlattı:

“Bir şeyi nereden aldığımı hatırlamaya çalışmak ve yeniden sipariş vermek zorunda kalmak yerine artık Gemini’daki Auto Browse’a bu işi devredebilirim, benim için ceket satın almasını isteyebilirim.”

Bununla birlikte otomasyona da belli bir sınır getiriliyor. Google’un hassas kabul ettiği sosyal medyada paylaşım yapmak veya kredi kartı kullanmak gibi işlemler yine de kullanıcı gözetiminde olacak.

Bu durumlarda Chrome botu, o aşamaya kadar izlediği adımları sıralayacak ve kullanıcıya devam etmek isteyip istemediğini soracak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kawasaki robot at üretimine başlayacağını duyurdu11 Ocak 2026 Pazar 20:37
  • Çin için yapay zeka "ulusal beka" meselesi15 Aralık 2025 Pazartesi 21:03
  • Teknoloji devlerinden oluşan "Muhteşem Yedili" 131 ülkenin ekonomisini geçti30 Kasım 2025 Pazar 11:25
  • WhatsApp, Instagram benzeri yeni durum özelliğini duyurdu21 Kasım 2025 Cuma 09:15
  • 2025'in kelimesi seçilmişti: 'Vibe coding' bir balon mu, yoksa yazılımcıları işsiz mi bırakacak?09 Kasım 2025 Pazar 10:55
  • TikTok'un raporu: Türkiye'deki canlı yayın pazarının 5 milyar doları aşması bekleniyor06 Kasım 2025 Perşembe 21:43
  • Google'dan 'Play Store' düzenlemesi06 Kasım 2025 Perşembe 18:36
  • X çöktü mü?16 Ekim 2025 Perşembe 11:10
  • Meta'dan yeni hamle: WhatsApp'tan dil bariyeri kalkıyor24 Eylül 2025 Çarşamba 11:46
  • Gönyeli’de 18-21 Eylül’de kablo değişimi nedeniyle bazı bölgelerde telefon kesintisi olacak!17 Eylül 2025 Çarşamba 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti