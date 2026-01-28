Google, Chrome'a yapay zeka destekli otomatik tarama özelliği getirdi

Google’ın mevcut Gemini 3 yapay zeka modeliyle desteklenen bu araç, uçak bileti rezervasyonu, ev bulma veya masraf bildirimlerini doldurma gibi çevrimiçi görevleri yapabilecek.

Google geçen yıl, web sayfalarındaki içeriklerle ilgili soruları yanıtlayan ve birden fazla açık sekmedeki bilgileri sentezleyen ‘Gemini in Chrome’ özelliğini tanıtmıştı.

‘Gemini in Chrome’ kenar çubuğu üzerinden erişilebilen ‘Auto Browse’, şimdilik yalnızca ABD’de ve Google’ın aylık AI Pro ve AI Ultra planlarına abone olan kullanıcılara sunuluyor.

Auto Browse’un ücretsiz kullanıcılara ve diğer ülkelere ne zaman açılacağıysa henüz bilinmiyor.

Chrome ürün yönetimi direktörü Charmaine D’Silva, Auto Browse’un çevrimiçi alışverişte nasıl yardımcı olabileceğini şöyle anlattı:

“Bir şeyi nereden aldığımı hatırlamaya çalışmak ve yeniden sipariş vermek zorunda kalmak yerine artık Gemini’daki Auto Browse’a bu işi devredebilirim, benim için ceket satın almasını isteyebilirim.”

Bununla birlikte otomasyona da belli bir sınır getiriliyor. Google’un hassas kabul ettiği sosyal medyada paylaşım yapmak veya kredi kartı kullanmak gibi işlemler yine de kullanıcı gözetiminde olacak.

Bu durumlarda Chrome botu, o aşamaya kadar izlediği adımları sıralayacak ve kullanıcıya devam etmek isteyip istemediğini soracak.