Kıb-Tek'ten bazı hizmet ve depozit ücretlerine fiyat artışı

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), 23 Ocak 2026 tarihinden itibaren seçilecek tarifeye göre uygulanacak depozit ve hizmet ücretlerini duyurdu.

Açıklanan tabloya göre, Tarife Kod No: 01 için depozit ücreti 30 bin 309 TL olarak belirlenirken, Tarife Kod No: 02 için 12 bin 123 TL, Tarife Kod No: 03 için 18 bin 185 TL oldu. Tarife Kod No: 04, 06, 08 ve 17-18 uygulamalarında depozit bedeli 60 bin 618 TL olarak yer aldı. Tarife Kod No: 05 ve 07’de depozit ücreti 18 bin 185 TL, Tarife Kod No: 10, 12 ve 15’te ise depozit ücreti alınmayacağı bildirildi. Tarife Kod No: 13 ve 16 uygulamalarında depozit ücreti 60 bin 618 TL, Tarife Kod No: 14’te ise 30 bin 309 TL olarak açıklandı.

Hizmet ücretleri kapsamında, tesisat kontrolünde ilk kontrolden herhangi bir ücret alınmayacağı, ikinci ve daha sonraki her kontrol (re-test veya re-inspection) için her defasında 4 bin 849,44 TL ücret uygulanacağı belirtildi. Sayaç kontrol ücreti de 4 bin 849,44 TL olarak açıklanırken, tüketicinin kusuru nedeniyle kesilen enerjinin yeniden bağlanması durumunda uygulanacak ücret 606,18 TL oldu.

Sigorta değişimi hizmetlerinde ise, kurum hizmet merkezinden 0–4 kilometre mesafede bulunan bina veya yerde yapılacak değişim için 1 bin 818,54 TL, 4 kilometreden fazla mesafede yapılacak değişim için ise 3 bin 030,90 TL ücret alınacağı kaydedildi.