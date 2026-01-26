Yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava parçalı bulutlu geçecek.
Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 15–18 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
