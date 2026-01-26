  • BIST 12433.5
  • Altın 6941.19
  • Dolar 43.3551
  • Euro 51.2654
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİran İnsan Hakları Örgütü: Ölü sayısı 5 bin 848'e çıktı

Yağmur beklenmiyor

» »
Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava parçalı bulutlu geçecek.
Yağmur beklenmiyor

Meteoroloji Dairesi’nin 24-30 Ocak tarihlerini kapsayan raporuna göre, hava parçalı bulutlu geçecek.

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak bölgede, en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 15–18 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yaşamı plansızlığa teslim eden bu anlayış derhal değişmeli24 Ocak 2026 Cumartesi 17:01
  • Matematik Kitap Sayfalarından Gerçek Hayata Taşındı!24 Ocak 2026 Cumartesi 12:51
  • Gıda denetimlerinde armut, mandalina ve salatalıkta limit üstü bitki koruma ürünü bulundu!24 Ocak 2026 Cumartesi 12:33
  • Bin 907 araç sürücüsü kontrol edildi: 22 araç trafikten men, 3 tutuklu24 Ocak 2026 Cumartesi 12:32
  • MOK ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi toplantı yaptı24 Ocak 2026 Cumartesi 12:22
  • Erhürman, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği başkanı ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti24 Ocak 2026 Cumartesi 12:11
  • AFMER kuruldu: Bilimsel Afet Yönetimi 10 Şubat’ta başlıyor24 Ocak 2026 Cumartesi 12:01
  • Futbolda tüm karşılaşmalar ertelendi24 Ocak 2026 Cumartesi 11:57
  • Tepkilere rağmen asgari ücret değişmedi23 Ocak 2026 Cuma 16:18
  • Komisyon yeniden toplanacak23 Ocak 2026 Cuma 12:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti