İran İnsan Hakları Örgütü: Ölü sayısı 5 bin 848'e çıktı

Resmi olmayan rakamlara göre İran’daki protestolarda ölü sayısı 5 bin 848’e yükseldi.

İran’da protestolar son bulsa da ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) daha fazla vakayı doğruladığını belirtip ölü ve gözaltı sayılarını güncelliyor.

Kurumun son duyurusuna göre ölü sayısı 5 bin 848’e yükseldi. Ölenlerden 209’u güvenlik görevlisi. HRANA ölü sayısını dün 5 bin 459 olarak açıklamıştı.

Kuruma göre 41 bin 283 kişiyse gözaltına alındı.

Geçtiğimiz günlerde resmi bir kurum olan İran Şehit ve Gaziler Vakfı’na bağlı Adli Tıp Kurumu protestolarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin öldüğünü öne sürmüştü.

Kurum, bu kişilerden 2 bin 427’sinin ‘silahlı terör grupları’nca öldürülen güvenlik güçleriyle, sivil vatandaşlar olduğunu iddia etmişti. 690 kişi hakkındaysa bilgi verilmemişti.

İran’da neler oluyor?

İran’da 28 Aralık 2025’te para biriminin yüksek değer kaybı ve enflasyon nedeniyle esnafın başlattığı protestolar ülke geneline yayıldı.

Göstericilere başından itibaren açıktan destek veren Trump, 13 Ocak’ta “İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, yardım yolda” dedi.

14 Ocak’ta Reuters’a konuşan İranlı üst düzey bir yetkiliyse, ABD saldırısı durumunda Tahran yönetiminin Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Türkiye’deki ABD üslerini hedef alabileceğini söyledi.

Öte yandan ABD ve Britanya 14 Ocak’ta Katar’daki ABD üssü El-Udeyd’deki askerlerini geri çekmeye başladı.

Devam eden protestolar ve gerilimin tırmanışı, ABD’nin İran’a askeri müdahalede bulunacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ocak’taki açıklamasında da “Bize, İran’da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok” demiş, dün de ‘800’den fazla idamı iptal ettiği’ İran’a teşekkür etmişti.

Amerikan haber sitesi Axios, 18 Ocak’ta Trump’ın İran’a olası bir saldırıdan diplomatik temaslar, bölgesel müttefiklerin tepkisi ve lojistik engeller nedeniyle vazgeçtiğini yazdı.