TDP'den Meclis önündeki "ifade özgürlüğü" eylemine destek

Cumhuriyet Meclisi önünde, Ceza (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Bilişim Suçları (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na karşı bir eylem gerçekleştirildi. Çeşitli sivil toplum örgütleri ve basın emekçilerinin katıldığı eylemde, söz konusu düzenlemelerin ifade özgürlüğünü daraltacağı ve dijital kamusal alanı denetim altına almayı hedeflediği savunuldu.

Eyleme Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de katılarak destek verdi.

Eylemde yapılan konuşmalarda, hükümetin Ceza Yasası ve Bilişim Suçları Yasası’nda yapmak istediği değişikliklerin yalnızca basın mensuplarını değil, sosyal medyada düşüncesini ifade eden tüm yurttaşları kapsayacak şekilde geniş bir denetim ve baskı alanı yaratacağı ifade edildi. Düzenlemelerin, “yanlış bilgi”, “gerçeğe aykırı paylaşım” gibi muğlak ifadeler üzerinden yorumlanabileceği ve bunun keyfi uygulamalara zemin hazırlayacağı vurgulandı.

Açıklamalarda, bu adımların basın faaliyetlerini sınırlamaya, dijital alanı kontrol etmeye ve toplum üzerinde caydırıcı bir baskı ortamı oluşturmaya yönelik olduğu belirtilerek, bunun demokratik toplum düzeniyle bağdaşmadığı kaydedildi. Koalisyon ortaklarının getirmeyi planladığı değişikliklerin, yurttaşları “kontrol etmek, korkutmak ve özgür düşüncelerini paylaşmaktan alıkoymak” amacı taşıdığı öne sürüldü.

ZEKİ ÇELER: HUKUK DEVLETİ, ELEŞTİRİYİ SUSTURARAK DEĞİL, ELEŞTİRİYE TAHAMMÜL GÖSTEREREK GÜÇLENİR

Eylem sonrası TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, yaptığı yazılı açıklamada ise söz konusu yasa tasarılarının demokratik hak ve özgürlükler açısından ciddi riskler barındırdığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İfade özgürlüğü demokrasinin temelidir. Basının, yurttaşların ve dijital kamusal alanın ceza tehdidiyle baskı altına alınmaya çalışılması kabul edilemez. Hukuk devleti, eleştiriyi susturarak değil; eleştiriye tahammül göstererek güçlenir.”

TDP’nin açıklamasında, ceza hukukunda belirsiz ve ucu açık kavramlarla düzenleme yapılmasının hem basın özgürlüğünü hem de yurttaşların düşünce ve ifade hakkını zedeleyeceği vurgulandı. “Gerçeğe aykırı bilgi” gibi tanımların yargı kararı olmaksızın idari ve siyasi yorumlara açık hale getirilmesinin, demokratik denetim mekanizmalarını işlemez kılacağı ifade edildi.

TDP, yapılmak istenen değişikliklerin geri çekilmesini, geniş katılımlı bir istişare süreci yürütülmesini ve ifade özgürlüğünü daraltan değil, güçlendiren düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep etti.