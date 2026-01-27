“Genç Beyinler Yeni Fikirler” etkinliği, 8 Mayıs’ta KKTC’de yapılacak

Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) ile Türkiye Bilişim Derneği (TBD) iş birliğinde yürütülen “Genç Beyinler Yeni Fikirler” projesinin, 15’incisi bu yıl KKTC’de yapılacak.

BTHK’dan yapılan açıklamaya göre, 8 Mayıs’ta düzenlenecek “Genç Beyinler Yeni Fikirler” projesi ile ilgili BTHK’da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

-Bürüncük: “BTHK olarak gençlerin yenilikçi çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurulu Başkanı Dr. Kadri Bürüncük, bilişim alanındaki projelere destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gençlerin yenilikçi fikirlerini ortaya koymalarına olanak tanıyan bu tür organizasyonların büyük önem taşıdığını vurgulayan Bürüncük, Türkiye Bilişim Derneği ile uzun süredir devam eden iş birliği kapsamında her yıl çeşitli etkinliklere katkı sunduklarını ifade etti.

Türkiye genelinde başarıyla sürdürülen “Genç Beyinler Yeni Fikirler” Projesi’nin bu yıl Kıbrıs’a taşınacağını belirten Bürüncük, proje kapsamı ve aşamalarına ilişkin detayların ilerleyen süreçte yapılacak sunumlarla kamuoyuyla paylaşılacağını aktardı.

Bürüncük, etkinlik kapsamında öğrencilerin projeleriyle katılım sağlayacağı, ayrıca proje sergilerinin de düzenleneceğini kaydetti.

Toplantıda projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTHK Başkanı Dr. Kadri Bürüncük, bilişim ve teknoloji alanında gençlerin teşvik edilmesinin ülkenin dijital geleceği açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Bürüncük, bu tür projelerin hem öğrenciler hem de sektör açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, BTHK olarak gençlerin yenilikçi çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

-Aydınlı: “Üniversiteler, etkinliğe yoğun ilgi göstermiştir”

BTHK Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı ise organizasyonun Türkiye’de 14 yıldır başarıyla sürdürüldüğünü kaydederek 15. yılında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilk kez gerçekleştirileceğini belirtti.

Aydınlı, şöyle devam etti:

“Üniversitelerde üretilen bilgi ve öğrenci projelerinin bilişim sektörü, girişimcilik ekosistemi ve yatırımcılarla buluşmasını hedefleyen program kapsamında, bugün BTHK ev sahipliğinde düzenlenen bilgilendirme toplantısına davet edilen tüm üniversitelerin yetkilileri katılım sağlamış ve etkinliğe yoğun ilgi göstermiştir.”

Aydınlı, organizasyonun üniversite–sektör iş birliklerini güçlendireceğine, genç yeteneklerin desteklenmesine ve ülkenin dijital dönüşüm hedeflerine önemli katkılar sunacağına inandıklarını da söyledi.

– Erzurumluoğlu: “Öğrenciler, projelerini sergilemenin yanı sıra mezuniyet öncesinde sektörü yakından tanıma fırsatı bulacak”

Toplantıda söz alan Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Erzurumluoğlu ise, Türkiye Bilişim Derneği ile BTHK arasında imzalanan protokol kapsamında yürütülen “Bilişim Adası Kıbrıs” vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erzurumluoğlu, bu hedef doğrultusunda Kıbrıs’ta çeşitli etkinlikler, eğitimler ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yeni teknolojilerin Kıbrıs’a kazandırılması ve bu alanda farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirten Erzurumluoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir organizasyonu hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Erzurumoğlu, “Genç Beyinler Yeni Fikirler” etkinliğinin 15’incisinin, 8 Mayıs’ta Kıbrıs’ta gerçekleştirileceğini belirterek, etkinliğin Türkiye Bilişim Derneği İzmir Şubesi tarafından bu yıl 15’incisi, Ankara Şubesi tarafından ise 5’incisi düzenlenen organizasyonun Kıbrıs ayağı olacağı kaydetti.

Yarışma kapsamında, Kıbrıs’taki tüm üniversitelerin mühendislik öğrencilerinin bitirme tezlerinin jüri tarafından değerlendirileceğini anlatan Erzurumoğlu, “Öğrenciler, projelerini sergilemenin yanı sıra mezuniyet öncesinde sektörü yakından tanıma fırsatı bulacak” dedi.

Erzurumluoğlu, yarışmanın öğrencileri sektör temsilcileri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya getirmeyi hedeflediğini belirterek, etkinlik sayesinde öğrencilerin projelerini yatırımcılara sunabileceklerini, fikir alışverişinde bulunabileceklerini ve mezuniyet sonrası için iş fırsatları yaratabileceklerini dile getirdi.

-Taşçı

Toplantıda Eski Türkiye Bilişim Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Taşçı da söz alarak, hem derneğin faaliyetleri hem de yarışmanın içeriği ve sürecine ilişkin detaylı bilgi verdi. TBD Kıbrıs Temsilcisi BTHK Yönetim Kurulu üyesi Feridun Üstün de düzenlenecek etkinlikle ilgili bilgi aktardı.