Özer Kanlı: KKTC’de söz bitmiştir, artık polis ve adalet konuşmalıdır

Gazeteci-Yazar Özer Kanlı, KKTC’de gelinen noktada meselenin siyaset değil devletin geleceği olduğunu vurgulayarak, “Söz bitmiştir, artık polis ve adalet konuşmalıdır” dedi.

Gazeteci-Yazar Özer Kanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelinen noktada meselenin siyaset ya da polemik değil, devlet olgusunun geleceği olduğunu vurguladı.

Kanlı, KKTC’de yaşanan kötü durumun kelimelerle anlatılamayacak boyuta ulaştığını belirterek, medyanın konuyu yazıp çizmesine rağmen somut bir sonuç alınamadığını ifade etti. Daha önce de benzer kirliliklerin yaşandığını ancak hiçbir dönemde bu ölçüye ulaşmadığını kaydeden Kanlı, duyulanların ve yazılanların bilinenlerin yanında çok az kaldığını dile getirdi.

Devlet meselesi olması nedeniyle konuyu çok fazla deşmek istemediğini belirten Kanlı, buna rağmen belli bir ölçüde gündemde tutma gereği duyduğunu ifade ederek, bunun nedeninin “devlet için” olduğunu söyledi.

Bugün gelinen noktada meselenin siyaset ya da polemik olmadığını vurgulayan Kanlı, asıl meselenin devlet olgusunun sağlıklı bir geleceğe güvenle bakabilecek şekilde ayakta kalıp kalamayacağı olduğunu kaydetti. Kanlı, devletin nutukla, hamasetle ya da sosyal medya mesajlarıyla değil; çalışkanlık, doğruluk, adalet, yasalara uyulması ve uymayanların ceza görmesiyle işleyebileceğini ifade etti.

Kanlı, bugün KKTC’de ihtiyaç duyulan şeyin yeni açıklamalar olmadığını belirterek, Anavatan Türkiye’nin üzerine düşeni yapması, polisin rahat çalışmasına olanak sağlanması, savcıların ve bağımsız yargının devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Kim olursa olsun, hangi makamda ya da unvanda bulunursa bulunsun, bir suç iddiası varsa gereğinin yapılması gerektiğini vurgulayan Kanlı, devletin dost-düşman ya da bizden-sizden ayrımı yapamayacağını ifade etti.

Adaletin gecikmesi halinde güvenin kaybolacağını, güven kaybolduğunda ise devletin çözüleceğini belirten Kanlı, bu toprakların çok bedel ödediğini; şehitler verildiğini, ambargolar ve yokluk yaşandığını hatırlattı. Ancak hiçbir dönemde içten çürümenin bu kadar tehlikeli bir eşiğe gelmediğini kaydetti.

Kanlı, bugün susmanın yarın telafisi mümkün olmayan sonuçlara ortak olmak anlamına geleceğini ifade ederek, KKTC’de artık sözün bittiğini ve polis ile adaletin konuşması gerektiğini söyledi. Bunun da sapla saman ayrılarak ve masumiyet karinesi gözetilerek yapılması gerektiğini vurgulayan Kanlı, başka bir yol kalmadığını belirtti.