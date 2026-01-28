  • BIST 12433.5
  • Altın 7369.19
  • Dolar 43.4091
  • Euro 52.0787
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAİran İnsan Hakları Örgütü: Ölü sayısı 5 bin 848'e çıktı

Özer Kanlı: KKTC’de söz bitmiştir, artık polis ve adalet konuşmalıdır

» »
Gazeteci-Yazar Özer Kanlı, KKTC’de gelinen noktada meselenin siyaset değil devletin geleceği olduğunu vurgulayarak, “Söz bitmiştir, artık polis ve adalet konuşmalıdır” dedi.
Özer Kanlı: KKTC’de söz bitmiştir, artık polis ve adalet konuşmalıdır

Gazeteci-Yazar Özer Kanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelinen noktada meselenin siyaset ya da polemik değil, devlet olgusunun geleceği olduğunu vurguladı.

Kanlı, KKTC’de yaşanan kötü durumun kelimelerle anlatılamayacak boyuta ulaştığını belirterek, medyanın konuyu yazıp çizmesine rağmen somut bir sonuç alınamadığını ifade etti. Daha önce de benzer kirliliklerin yaşandığını ancak hiçbir dönemde bu ölçüye ulaşmadığını kaydeden Kanlı, duyulanların ve yazılanların bilinenlerin yanında çok az kaldığını dile getirdi.

Devlet meselesi olması nedeniyle konuyu çok fazla deşmek istemediğini belirten Kanlı, buna rağmen belli bir ölçüde gündemde tutma gereği duyduğunu ifade ederek, bunun nedeninin “devlet için” olduğunu söyledi.

Bugün gelinen noktada meselenin siyaset ya da polemik olmadığını vurgulayan Kanlı, asıl meselenin devlet olgusunun sağlıklı bir geleceğe güvenle bakabilecek şekilde ayakta kalıp kalamayacağı olduğunu kaydetti. Kanlı, devletin nutukla, hamasetle ya da sosyal medya mesajlarıyla değil; çalışkanlık, doğruluk, adalet, yasalara uyulması ve uymayanların ceza görmesiyle işleyebileceğini ifade etti.

Kanlı, bugün KKTC’de ihtiyaç duyulan şeyin yeni açıklamalar olmadığını belirterek, Anavatan Türkiye’nin üzerine düşeni yapması, polisin rahat çalışmasına olanak sağlanması, savcıların ve bağımsız yargının devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Kim olursa olsun, hangi makamda ya da unvanda bulunursa bulunsun, bir suç iddiası varsa gereğinin yapılması gerektiğini vurgulayan Kanlı, devletin dost-düşman ya da bizden-sizden ayrımı yapamayacağını ifade etti.

Adaletin gecikmesi halinde güvenin kaybolacağını, güven kaybolduğunda ise devletin çözüleceğini belirten Kanlı, bu toprakların çok bedel ödediğini; şehitler verildiğini, ambargolar ve yokluk yaşandığını hatırlattı. Ancak hiçbir dönemde içten çürümenin bu kadar tehlikeli bir eşiğe gelmediğini kaydetti.

Kanlı, bugün susmanın yarın telafisi mümkün olmayan sonuçlara ortak olmak anlamına geleceğini ifade ederek, KKTC’de artık sözün bittiğini ve polis ile adaletin konuşması gerektiğini söyledi. Bunun da sapla saman ayrılarak ve masumiyet karinesi gözetilerek yapılması gerektiğini vurgulayan Kanlı, başka bir yol kalmadığını belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sis nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi azaldı27 Ocak 2026 Salı 09:35
  • Erhürman, Holguin ile görüşecek27 Ocak 2026 Salı 09:34
  • TDP'den Meclis önündeki "ifade özgürlüğü" eylemine destek26 Ocak 2026 Pazartesi 15:40
  • Sahte diploma davası: Fatma Ünal Juju’nun davası Perşembe gününe ertelendi26 Ocak 2026 Pazartesi 14:58
  • Öztürkler'den Gündüz'ün iddiasına yanıt: Mesnetsiz ve gerçeği yansıtmıyor26 Ocak 2026 Pazartesi 14:57
  • Gündüz, “Fatoş Ünal’a diploma için Ziya Öztürkler baskı yaptı"26 Ocak 2026 Pazartesi 12:48
  • Karma oy ve erken seçim gündemde26 Ocak 2026 Pazartesi 12:29
  • Mağusa ile İskele Gelir ve Vergi Daireleri’nde grev, 2’inci gününde26 Ocak 2026 Pazartesi 11:58
  • Larnaka’daki bıçaklı saldırının zanlısı Güzelyurt’ta yakalandı26 Ocak 2026 Pazartesi 11:18
  • Kıb-Tek'ten bazı hizmet ve depozit ücretlerine fiyat artışı26 Ocak 2026 Pazartesi 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti