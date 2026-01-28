  • BIST 12433.5
Videoda adı geçen eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, vergi suçları kapsamında Vergi Dairesi tarafından incelemeye alınacak; Politis, denetimin anlaşmalar, gelirler ve KDV ödemelerine odaklanacağını yazdı.
Video skandalı sonrası eski Rum Enerji Bakanı Lakkotripis hakkında vergi soruşturması

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 2023 yılında yapılan başkanlık seçimi kampanyasında finansman yolsuzluğu yaptığına dair açıklamaların bulunduğu videoda yer alan Rum eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis hakkında vergi suçlarından dolayı araştırma yapılacağı belirtildi.

Politis gazetesi “Eski Enerji Bakanı Vergi Suçları Nedeniyle Denetlenecek- Yorgos Lakkotripis’i Dikkatle İnceleyecekler” başlığıyla manşetten ve iç sayfada verdiği haberinde, video skandalında adı geçen eski Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in vergi suçları nedeniyle Vergi Dairesi tarafından dikkatlice inceleneceğini yazdı.

Lakkotripis için araştırmanın, imzaladığı anlaşmalar, gelirleri ve KDV ödemelerine odaklanılacağını yazan gazete, Lakkotripis’in imzaladığı anlaşmalar konusunda vergi makamları önünde ifade vermeye - eğer henüz çağrılmamışsa da çağrılacağını belirtti.

Habere göre, Vergi Mukayyidi Sotiris Markidis gazeteye yaptığı açıklamada bu bilgileri yorumlamaktan kaçınırken, kontrolleri altında olanları ve kamuoyu önünde ortaya çıkan her şeyi araştırdıklarını söyledi.

