Erman Yaylalı: Destek diye sunulan düzenleme, adaletsizliği finanse ediyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, devletin özel sektörde çalışan asgari ücretli KKTC yurttaşlarına yönelik 12 bin TL destek ödemesi uygulamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaylalı, söz konusu düzenlemenin “çok sayıda sakınca ve hukuksuzluk” içerdiğini savunarak, uygulamanın hem eşitlik ilkesini zedelediğini, hem de kayıtdışılığı teşvik eden bir sonuç doğurabileceğini kaydetti.

“Aynı işyerinde ayrım yaratılıyor”

Destek ödemesinin yalnızca KKTC yurttaşlarını kapsadığını hatırlatan Yaylalı, aynı işyerinde aynı işi yapan çalışanlar arasında uyruk temelinde ayrım yaratıldığını belirtti. Yaylalı, bu yaklaşımın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ve ILO sözleşmelerindeki “eşit işe eşit ücret” ilkesiyle çeliştiğini ifade etti.

“Asgari beyan gerçeği ortadayken bu uygulama izah edilemez”

Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yapılan ücret beyanlarında yaygın şekilde asgari ücret üzerinden bildirim yapıldığının kamuoyunun bilgisi dahilinde olduğunu vurgulayan Yaylalı, asgari ücreti baz alarak yapılan 12 bin TL’lik destek ödemesinin, gerçekte yüksek gelir elde eden çalışanları dahi kapsayabileceği uyarısında bulundu.

Yaylalı, “Bu durumda 150–200 bin TL hatta daha fazla ücret alan binlerce çalışana bile destek ödemesi yapılması söz konusu olabilecektir. Bunun izahı mümkün değildir” değerlendirmesinde bulundu.

“İstihdam Destek Merkezi amacı dışına sürükleniyor”

İstihdam Destek Merkezi’nin 2007’deki kuruluş amacının, KKTC yurttaşlarının işgücü piyasasına girişinin kolaylaştırılması ve istihdamın sürekliliğinin desteklenmesi olduğunu hatırlatan Yaylalı, mevcut uygulamaların bu amaçtan uzaklaştığını kaydetti.

Yaylalı, kaynakların Kanun Hükmünde Kararnameler yoluyla “yasanın öngördüğü hedefin çok dışında” kullanıldığını ileri sürerek, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

“Asıl hedef: Gerçek artışı vermemek”

Açıklamada, özel sektör çalışanlarına hayat pahalılığı oranında artış yapılmamasının “akıl almaz uygulamalarla” örtülmeye çalışıldığı savunuldu. Yaylalı, tüm kamu çalışanları, emekliler ve sosyal sigorta emeklilerine artış verilirken, sosyal sigortaların gelirlerinin aynı oranda artmamasının Sosyal Sigortalar Dairesi’nin aktüeryal dengesini olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

“Kaynakların çarçur edilmesine karşıyız”

TDP’nin, yerli istihdamı artırmak amacıyla oluşturulan İstihdam Destek Merkezi kaynaklarının “ekonomik akıldan uzak, hesapsız ve nereye hizmet ettiği belli olmayan” biçimde kullanılmasına şiddetle karşı olduğunu belirten Yaylalı, “Yapılan tüm uygulamalar tek tek incelenecektir” dedi.

Yaylalı, TDP’nin yerel işgücü politikalarını güçlendirerek özellikle 18–35 yaş arası genç işsizlerin ülkelerinde istihdam edilmesini sağlayacak proje ve politikaları hazırladığını da kaydetti.