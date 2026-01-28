Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görüşme sonrası açıklama yapıyor...

İşte açıklamadan başlıklar;

Hristodulis'in önerilerinde yeni bir konu yok.

Etkili katılım ve dönüşümlü başkanlık prensip olarak kabul edilmeli. Dönüşümlü başkanlığın olmaması bu siyasi eşitliğin olduğu bir yapı da bu mümkün değildir.

Yakınlaşmaların kabul edileceği de prensip olarak kabul edilmeli.

Zaman sınırlaması prensip olarak kabul edilmeli. Ucu açık olmamalı.

Bu usullerin kabul edilmesini istiyoruz. Bunlar kabul edilmeden esasa geçmememiz gerekiyor. Hayal kırıklığı yaşanmasını istemiyoruz.

Liderler iki hafta içerisinde yeniden görüşecek. Öneri Tufan Erhüman'dan geldi. Rum lider kabul etti.

Güven Yaratcı Önlemler noktasında uzlaşı yakalanamadı. Diyaloğun devam etmesi yönünde orada ayrıldık.