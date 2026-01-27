  • BIST 12433.5
Yüksek Mahkeme: Siyasi kişiler, mahkemelere telkinde veya talepte bulunamaz, yetki veremez


"Gerek meclis kürsüsünde yapılan açıklamalarda gerekse siyasi tartışmalarda mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürecek veya bu konuda polemik yaratacak konuşmalardan kaçınılması gerekiyor"
Yüksek Mahkeme: Siyasi kişiler, mahkemelere telkinde veya talepte bulunamaz, yetki veremez
  • "Gerek meclis kürsüsünde yapılan açıklamalarda gerekse siyasi tartışmalarda mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürecek veya bu konuda polemik yaratacak konuşmalardan kaçınılması gerekiyor"

Yüksek Mahkeme, yasama ve yürütme veya siyasi kişilerin, mahkemelere herhangi bir telkinde veya talepte bulunamayacağını veya yetki veremeyeceğini kaydetti.

Yüksek Mahkeme’den yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, kuvvetler ayrılığını benimseyip saygı gösteren, yargı bağımsızlığını güvence altına alan bir hukuk devleti olduğu vurgulanarak, Anayasal düzen ve kuvvetler ayrılığı gereği mahkemelerin, yetkisini sadece Anayasa ve yasalarda yer alan kurallardan aldığı ifade edildi.

“MAHKEMELERİN, BAĞIMSIZLIĞI VE TARAFSIZLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRECEK VEYA BU KONUDA POLEMİK YARATACAK KONUŞMALARDAN KAÇINILMALI”

“Yasama ve yürütme veya siyasi kişiler mahkemelere herhangi bir telkinde veya talepte bulunamaz veya yetki veremez” denilen açıklamada, gerek meclis kürsüsünde yapılan açıklamalarda gerekse siyasi tartışmalarda mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığına gölge düşürecek veya bu konuda polemik yaratacak konuşmalardan kaçınılması gerektiğinin altı çizildi ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi istendi.

