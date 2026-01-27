Harmancı yeniden LTB başkan adayı olacağını açıkladı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Harmancı, Kanal T’de yayınlanan “Nazar Erişkin ile Güne Dair” programında yaptığı açıklamalarda, erken seçim ihtimali ve parti içi süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, mevcut koşullarda genel başkanlık yarışına girmenin hem kendisine hem de mevcut genel başkana karşı haksızlık olacağını ifade etti.

“Belediye başkanlığında bir dönem daha aday olmanın daha faydalı olduğunu düşünüyorum”

Harmancı, erken seçimin Mayıs, Haziran ya da Aralık ayında yapılma ihtimallerine dikkat çekerek, gerekli hazırlıklar yapılmadan, iki yıldır görevde olan bir genel başkanın karşısına çıkmanın doğru olmayacağını söyledi. Harmancı, yürütülen bir siyasi süreç bulunduğunu ve bu sürecin en doğru şekilde devam ettirilmesi gerektiğini belirtti.

Harmancı, mevcut aşamada Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı görevine bir dönem daha aday olmanın, kamusal fayda açısından daha doğru bir tercih olduğunu düşündüğünü ifade etti.