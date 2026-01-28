  • BIST 12433.5
  • Altın 7361.45
  • Dolar 43.4064
  • Euro 52.0794
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALazkiye'de devlet kurumlarında kadınlara makyaj yasağı

Nilden Bektaş Erhürman, çevre ve iklim konusunda toplantı gerçekleştirdi

» »
​​​​​​​Çevre Mühendisi Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı’nda çevre ve iklim alanında toplantı gerçekleştirdi.
Nilden Bektaş Erhürman, çevre ve iklim konusunda toplantı gerçekleştirdi

Toplantıya, çevre konularında çalışmalarını sürdüren Sivil Toplum Örgütleri, ilgili Odalar ve üniversite yetkililer katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da hazır bulundu. Toplantının başında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, katılım gösteren tüm davetlilere teşekkür etti ve çevre alanında uzman kişiler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkede, çevre alanında birçok sorunla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Nilden Bektaş Erhürman, “Dolaylı ve dolaysız olarak çevre sorunlarıyla ilgilenen herkes ile bu sorunları aşabilmek adına işbirliği içerisinde çalışmak istiyoruz. Bu bağlamda, Sivil Toplum Örgütleri’nin gücüne inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, çevre ve iklim alanlarında değerlendirme ve yönlendirme amacıyla oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası’na işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, bugün burada bir çatı altında fikir alış verişinde bulunmanın önemli olduğunu, düzenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir istişare zemini oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

 

Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak esas hedefin ortak bir akım yaratmak, çevre konularına yön vermek ve farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayarak, çevre konularında çalışmalarını sürdüren Sivil Toplum Örgütleri, ilgili Odalar ve üniversite yetkililerinden çevre ile ilgili son dönemde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İlk ve orta eğitimde yarıyıl tatili 1 Şubat'ta başlayacak: Karneler Cuma günü dağıtılacak28 Ocak 2026 Çarşamba 11:05
  • Özer Kanlı: KKTC’de söz bitmiştir, artık polis ve adalet konuşmalıdır28 Ocak 2026 Çarşamba 10:29
  • Yüksek Mahkeme: Siyasi kişiler, mahkemelere telkinde veya talepte bulunamaz, yetki veremez27 Ocak 2026 Salı 14:37
  • Harmancı yeniden LTB başkan adayı olacağını açıkladı27 Ocak 2026 Salı 13:42
  • Meclis denetim gündemiyle toplanacak27 Ocak 2026 Salı 09:47
  • “Genç Beyinler Yeni Fikirler” etkinliği, 8 Mayıs’ta KKTC’de yapılacak27 Ocak 2026 Salı 09:46
  • Bugün ve yarın sağanak bekleniyor27 Ocak 2026 Salı 09:44
  • Sis nedeniyle bazı yollarda görüş mesafesi azaldı27 Ocak 2026 Salı 09:35
  • Erhürman, Holguin ile görüşecek27 Ocak 2026 Salı 09:34
  • TDP'den Meclis önündeki "ifade özgürlüğü" eylemine destek26 Ocak 2026 Pazartesi 15:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti