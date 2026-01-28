Nilden Bektaş Erhürman, çevre ve iklim konusunda toplantı gerçekleştirdi

Toplantıya, çevre konularında çalışmalarını sürdüren Sivil Toplum Örgütleri, ilgili Odalar ve üniversite yetkililer katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı İbrahim Alkan da hazır bulundu. Toplantının başında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, katılım gösteren tüm davetlilere teşekkür etti ve çevre alanında uzman kişiler ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ülkede, çevre alanında birçok sorunla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Nilden Bektaş Erhürman, “Dolaylı ve dolaysız olarak çevre sorunlarıyla ilgilenen herkes ile bu sorunları aşabilmek adına işbirliği içerisinde çalışmak istiyoruz. Bu bağlamda, Sivil Toplum Örgütleri’nin gücüne inanıyorum” dedi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde, çevre ve iklim alanlarında değerlendirme ve yönlendirme amacıyla oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çevre ve İklim Masası’na işaret eden Nilden Bektaş Erhürman, bugün burada bir çatı altında fikir alış verişinde bulunmanın önemli olduğunu, düzenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir istişare zemini oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Nilden Bektaş Erhürman, Cumhurbaşkanlığı olarak esas hedefin ortak bir akım yaratmak, çevre konularına yön vermek ve farkındalığı artırmak olduğunu vurgulayarak, çevre konularında çalışmalarını sürdüren Sivil Toplum Örgütleri, ilgili Odalar ve üniversite yetkililerinden çevre ile ilgili son dönemde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.