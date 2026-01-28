  • BIST 12433.5
Kültür Dairesi ve Tatlısu Belediyesi işbirliği yapacak

»
Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan sanatsal anlamda işbirliği yapmak için antant kaldılar
Kültür Dairesi ve Tatlısu Belediyesi işbirliği yapacak

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu, Tatlısu Belediye Başkanı Ahmet Hayri Orçan’ı ziyaret ederek Tatlısu Belediyesi Şule Sert Sanat Galerisi’ni yerinde görüp inceledi. Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu’na Kültür Merkezi Yönetmeni Ceyhan Özyıldız eşlik etti.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Başkan Hayri Orçan’a sanata ve sanatçıya her zaman destek olduğu için teşekkür eden Şirin Zaimağaoğlu, Başkan’ı bölgeye kaliteli bir sanat galerisi kazandırdığı için tebrik etti. Sıfırdan sanat galerisi olarak planlanıp yapılan ve açılışı Kasım ayında yapılan Tatlısu Belediyesi Şule Sert Sanat Galerisi’nin sanatsal etkinliklere ev sahipliği yaparak bölge insanının sanatsal faaliyetlere katılımını kolaylaştıracağını ifade eden Zaimağaoğlu, Şule Sert Sanat Galerisi sayesinde Kültür Dairesi’nin de gezici sergiler projesine Tatlısu’yu dahil edeceğini belirtti.

Konuşmasında, Başkan Orçan’ın Kültür Dairesi’nin etkinliklerine de her zaman katkı koyduğunun altını çizen Zaimağaoğlu, Kültür Dairesi’nin 31., 32. ve 33. Devlet Fotoğraf Yarışması’nın Mimari kategorisinde sergilenen fotoğrafları ve bu kategorilere konu olan Mimarlar Hakkı Atun ve Burhan Atun’u 29 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Ot Festivali kapsamında Tatlısu’daki sanatseverlerle buluşturacaklarını müjdeledi.

Tatlısu Belediye Başkanı A. Hayri Orçan da, Ot Festivali’nin ardından Tatlısu Belediyesi Şule Sert Sanat Galerisi’nin Eylül ayına kadar olan sergi programına Kültür Dairesi Sanat Koleksiyonu seçki sergilerini de koyduklarını belirten Zaimağaoğlu’na teşekkür ederek ülkemiz sanatçılarını da bölgelerinde ağırlamaktan onur duyacaklarını bildirdi.

 

