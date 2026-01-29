Polifonik Korolar Derneği’nde yeni yönetim belirlendi

  • BIST 12433.5
Polifonik Korolar Derneği’nin 26 Ocak’ta yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa Rana Uluçay seçilirken, yeni yönetim ve kurullar da oybirliğiyle oluşturuldu.
Polifonik Korolar Derneği’nin 26 Ocak tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulunda yeni yönetim ve kurullar belirlendi.

Genel kurulda yapılan seçimler sonucunda başkanlığa Rana Uluçay seçildi. Yeni dönemde görev yapacak yönetim şu şekilde oluştu: “Başkan Yardımcısı Olçar Kırca, yazman Vilun Kırca ve Simge Bozkırlı, sayman: Rahşan Korkut Dedeoğlu, proje ve medya sorumlusu Esra Uluçaylı Kuşaf, dış ilişkiler ve organizasyon Evrim Esatoğlu Öztüren, yedek üye ve sosyal komite başkanı Tarık Özberkman. Denetleme kurulunda Şifa Çolakoğlu, Şerife İzkan, Erhun Şahali asil, Canan Ufuk yedek üye olarak yer aldı. Disiplin kurulunda ise Gökhan Dağlı, Aşkın Kiraz, Filiz Basrioğlu asil, Düriye Yiğittürk yedek üye oldu.

Genel kurulda ayrıca derneğin önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri ve faaliyet planları da ele alındı. Yeni yönetim, Kıbrıs’ta çok sesli koro müziğinin gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

