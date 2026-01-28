Unutulmayanlar Sergisi Prof. Dr. Ümit Hassan Anısına Açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi akademisyen sanatçıları ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçıları tarafından özel olarak hazırlanan “Unutulmayanlar Sergisi”; üçüncü ölüm yıl dönümü geride kalan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan anısına, 29 Ocak Perşembe günü saat 16.00’da GÜNSEL Sanat Müzesi Sergi Salonu’nda açılacak. Serginin açılışını İçişleri Bakanı Dursun Oğuz gerçekleştirecek.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 23 yıl boyunca rektörlük görevini üstlenen ve 2023 yılında hayata veda eden Prof. Dr. Ümit Hassan’ın anısına açılacak sergi; resim, heykel, seramik ve baskı resim eserlerinden oluşan 50 eseri bir araya getirecek. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 479’uncu sergisi olma özelliği de taşıyan “Unutulmayanlar Sergisi”, 16 Ocak tarihine kadar hafta içi her gün 08.00–16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Prof. Erdoğan Ergün: “Tüm sanatseverleri bu ortak vefa duygusuna tanıklık etmeye davet ediyoruz.”

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Danışmanı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Erdoğan Ergün, “Sanatçılarımızın bu sergi için özel olarak hazırladığı eserler, merhum rektörümüz Prof. Dr. Ümit Hassan’ın hafızalarda ve kurum kültürümüzde yaşamaya devam eden izlerini sanatın evrensel diliyle görünür kılacak” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlatan Prof. Ergün, “Prof. Dr. Ümit Hassan’ın 23 yılı rektörlük olmak üzere 30 yıl boyunca üniversitemizde bıraktığı izler, üniversitemizin bugün ulaştığı başarılarda çok değerli bir yere sahip. Bu değerli bilim insanını bir kez daha anmak ve sanat dolu bir akşam geçirmek üzere, tüm sanatseverleri ‘Unutulmayan’ sergimize davet ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Ümit Hassan kimdir?

1943 yılında İstanbul’da doğan Prof. Dr. Ümit Hassan, Türk düşünce hayatının ve yükseköğretiminin önde gelen isimleri arasında yer aldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olan Prof. Dr. Hassan, doktorasını kamu hukuku ve devlet teorileri alanında tamamladı.

Akademik çalışmalarıyla erken dönemde dikkat çeken Prof. Dr. Ümit Hassan, 1985 yılında Sedat Simavî Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görüldü. Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi başta olmak üzere birçok köklü üniversitede uzun yıllar dersler verdi. Siyasal düşünce tarihi, Osmanlı’nın sosyal ve siyasal yapısı ile İslam ve Türk düşünce tarihi alanlarında yaptığı çalışmalarla literatüre önemli katkılar sundu.

1993’te Yakın Doğu Üniversitesi’nde göreve başlayan Prof. Dr. Ümit Hassan, 2000 yılından itibaren üniversitenin rektörlüğünü üstlendi ve bu görevi yaklaşık 23 yıl boyunca sürdürdü. Akademik birikimi, yönetsel vizyonu ve insan yetiştirmeye verdiği önemle Yakın Doğu Üniversitesi’nin gelişim sürecinde belirleyici bir rol oynadı. Çok yönlü bir bilim insanı olan Prof. Dr. Ümit Hassan, ardında güçlü bir akademik miras ve yetiştirdiği sayısız öğrenci bıraktı.