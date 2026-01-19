Svetlana Karepina’ın “Zamanın katmanları” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı

Kıbrıs adasının sembollerini sanatsal yorumlarla bir araya getiren sergide Svetlana Karepina, resmlerinde eski teknikler ile çağdaş deneyimin kesişmesini anlatıyor.

30 yılı aşkın süredir resim yaptığını kaydeden Svetlana Karepina, “Hayatım boyunca eski ustaların resimlerini farklı ve sanatsal yöntemleri inceliyorum; geçmişle kurduğum bu diyaloğu güncel bir sanatsal ifadeye dönüştürüyorum” dedi. İki kez Türkiye’de, iki kez de KKTC’de sergi açan ressam Svetlana Karepina, Ercan Havalimanı’ndaki açtığı sergide eski çağdaş sanatı, eski ustaların teknikleriyle yapılan resimleri ve Kıbrıs adasının sembollerinin sanatsal yorumlarını bir araya getirdiğini ve bunun geleneksel resim tekniklerini kullanarak çağdaş bir görsel dille bütünleşmesi olduğunu belirtti.

Ercan Havalimanı’nda sergi açmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Karepina, kendisine bu imkanı veren T&T Havalinanı İşletmeciliğine teşekkür etti. Karepina,’ın sergisi Ercan Havalimanı’nın giden yolcu bölümünde pasaport sonrası yolcular tarafından gezilebilecek.

Özçelik: Havaalanları farklı kültürlerin, sanatın ve evrensel değerlerin buluştuğu yaşam alanlarıdır

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, Ercan Havalimanı’ndaki sergilerin aralıksız devam ettiğini belirtti.

Özçelik, “Havalimanlarının yalnızca ulaşım noktaları değil; aynı zamanda farklı kültürlerin, sanatın ve evrensel değerlerin buluştuğu yaşam alanlarıdır. Bugün burada, uluslararası alanda saygın bir yere sahip yabancı bir sanatçının eserlerini yolcularımızla buluşturmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Bu sergi, sanatın evrensel dilinin sınırları aşarak insanları bir araya getirme gücünü yansıtmakta; havalimanımızın kültür ve sanata verdiği önemin somut bir göstergesi olmaktadır. Yolcularımıza seyahat deneyimlerinin bir parçası olarak sanatsal bir atmosfer sunmak, aynı zamanda ülkemizin kültürel açıklığını ve misafirperverliğini yansıtmak açısından son derece kıymetlidir” dedi.

Özçelik, bu tür kültürel etkinliklerin artarak devam edeceğini de kaydetti.