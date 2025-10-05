Sanatın ve Kültürün Dehl’izinde Sergisi Mağusa’da Açılıyor

Mağusa Kültür Derneği’nin geleneksel Kültürümüzü Yaşatalım sergisi bu yıl ‘Sanatın ve Kültürün Dehl’İzinde’ temasıyla düzenliyor. Sergi, Mağusa’nın tarihi dokusuyla bütünleşen Martinengo Burcu’nda kültür ve sanatseverlerle buluşacak.

Açılışı 9 Ekim Perşembe günü saat 17:30’da Martinengo Burcu’nda gerçekleşecek olan sergi, 10–11 Ekim tarihlerinde 10:00–15:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Bu yıl 21’incisi gerçekleşecek olan sergide; el sanatlarından seramiğe, dikişten oymacılığa, resimden geri dönüşüm ürünlerine kadar zengin bir seçki yer alacak. Her biri yerel kültürün izlerini taşıyan bu eserler, ziyaretçileri geçmişle bugün arasında bir yolculuğa çıkarırken, kültürel mirasın yaşatılmasının önemini bir kez daha hatırlatacak.

Mağusa Kültür Derneği, kültür ve sanat severleri Mağusa Kaleiçi’nde tarihin izlerini taşıyan Martinengo Burcu’nda (Çifte Mazgallar olarak da bilinmektedir), sanatın ve kültürün iç içe geçtiği bir deneyime davet ediyor.