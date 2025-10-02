Girne Boğaz Piknik Alanı’nda “Çiğköfte Festivali” düzenleniyor

Adıyaman Dernekler Federasyonu ve KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği işbirliğinde “Çiğköfte Festivali” düzenleniyor.

Festival, 12 Ekim Pazar günü saat 11.00’de Girne Boğaz Piknik Alanı’nda yer alacak.

Adıyaman Dernekler Federasyon Başkanı Hüseyin Sevinçtekin ve KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği Başkanı Suphi Asiltürk, yaptığı ortak açıklamada, festivalin, birlik, beraberlik ve kültürün yaşatılması adına düzenleneceğini belirtti.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm hemşerilerini Çiğköfte Festivali’ne katılmaya çağıran Sevinçtekin, iki halk arasında sosyal ve kültürel anlamda birlik beraberliği pekiştirmek adına çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Dernek başkanı Suphi Asiltürk de, “Çiğköfte bizim için sadece bir lezzet değil, birlik ve beraberliğimizin sembolüdür. Amacımız, hem kültürümüzü yaşatmak hem de Kıbrıs halkıyla kaynaşarak kardeşlik bağlarımızı güçlendirmektir” dedi.

Festivalde, geleneksel çiğköfte, nar ve badem gibi ürünlerin ikramları yapılacak, yöresel ses sanatçıları ve Adıyaman Harfane ekibi ile müzik ve halk oyunları, kültürü yansıtan çeşitli etkinlikler yer alacak.