Onlarca müzisyen ve solist, “Bizim Sesimiz, Bizim Sözümüz” projesi için bir arada (VİDEO)

Onlarca müzisyen ve solist, “Bizim Sesimiz, Bizim Sözümüz” projesi için bir araya geldi.
Onlarca müzisyen ve solist, “Bizim Sesimiz, Bizim Sözümüz” projesi için bir araya geldi.

Klip, ülkenin dört bir yanındaki çekimlerle hazırlandı ve önümüzdeki hafta dijital müzik platformları ile sosyal medyada yayınlanacak.

Kıbrıslı Türk müzisyenler, kolektif bir çalışmada buluştu. “Bizim Sesimiz, Bizim Sözümüz” projesi kapsamında hazırlanan “Bu Yol Seninle Başlar” isimli eser, farklı kuşaklardan onlarca özel ismi  bir araya getirdi.

Projenin en dikkat çeken yönü, ülkemizde bu kadar çok sayıda müzisyenin ilk kez özgün bir şarkıda buluşması oldu.

Klibin çekimleri ülkenin dört bir yanında yapıldı; Girne’den Mağusa’ya, Lefkoşa’dan Lapta’ya, Güzelyurt’tan Mesarya’ya uzanan kareler şarkının ruhunu yansıtıyor.

 

Kolektif Güç

Projede ud, akordeon, gitar, piyano, saksafon, klarnet, mandolin, bağlama ve daha pek çok enstrümanın tınısı buluştu. Solistler ise farklı tarzlarıyla şarkıya hayat verdi. Tümü alfabetik sırayla şöyle sıralanıyor:

Solistler: Arda Akbil, Arif Edizer, Çağdaş Aydaş, Cihan Tunceli, Derviş İşgüzar, Gizem Akbil, İpek Amber, Melisa Mutluyakalı, Mustafa Gürkan, Niyal Öztürk, Serdar Kavaz, Serdar Tuksal, Sevcan Çerkez, Veli Yalçın.

Enstrümanlar: Adil Sönmez (Ud), Ahmet Akarsu (Akordeon), Altuğ Atlıer (Bateri), Ebru Pendagomolu (Klarnet), Erkan Erzurumlu (Klasik/Elektro Gitar), Eser Öktem (Piyano), Hüseyin Altan (Viyola), Mehmet Çoban (Cümbüş), Mehmet İzbul (Klavye), Mehmet Sakarya (Flüt), Okan Ersan (Solo/Elektro/Akustik Gitar), Osman Bulun (Bağlama), Özbil Kurtulmuş (Bas Gitar), Serdar Tuksal (Saksafon), Süleyman Mert (Mandolin).

 

Arkasındaki Ekip

Eserin bestesi Ahmet Güvenler ve Kutay Alicik’e, sözleri ise Cenk Mutluyakalı’ya ait. Aranjeyi Ahmet Güvenler üstlendi. Video çekimleri ReChord Production ve Kutay Alicik tarafından yapılırken, ses kayıtları, mix ve mastering süreci ReChord Studios’ta tamamlandı. Yapımcılığı ise ReChord Production Ltd üstlendi.

 

Yayın Tarihi

Klip ve şarkının önümüzdeki hafta itibarıyla dijital müzik platformlarında (Spotify, Apple Music, YouTube Music vb.) ve sosyal medya mecralarında dinleyicilerle buluşması bekleniyor.

Sanatçılar, proje hakkında yaptıkları ortak açıklamada, “Bu şarkı, birlikte üretebilmenin, birlikte söyleyebilmenin heyecanı. Bizim sesimiz, bizim sözümüz. Bu yol hep birlikte güzel” ifadelerini kullandı.

 

 

