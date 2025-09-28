  • BIST 11151.2
Alayköy Tahıl Festivali tamamlandı
Alayköy Tahıl Festivali tamamlandı

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla GABFEST 2025 kapsamında düzenlenen Alayköy Tahıl Festivali tamamlandı.

Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, festivalin ilk gününde, belediyenin öncülüğünde hazırlanan “Minik Sanatçılar Resim Sergisi” Alayköy Hizmet Binası’nda açıldı. Küçük yeteneklerin eserleri ilgi görürken, festival alanında DJ Memduh Agar sahneye çıktı. Ardından Grup Denizfeneri performansı, Alayköy Kültür ve Sanat Derneği’nin judo gösterisi ve Alayköy Folklör Derneği’nin halk dansları katılımcılarla buluştu. Gece, sanatçı Fatma Turgut konseriyle son buldu.

Final günü ise festival sahnesinde DJ Coşkuner ve DJ Hakan Aksoy performans sergiledi. Gecede Aysu Mişon konser verirken, Alayköy Kültür-Sanat Derneği ve Alayköy Folklör Derneği’nin gösterileri yapıldı. Festival, Emir Can İğrek konseri ile tamamlandı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, festival süresince katkı sağlayan tüm kurumlara, sahne alan sanatçılara, organizasyonda emeği geçen Radyo Juke’a, belediye meclis üyelerine, özveriyle çalışan belediye personeline ve vatandaşlara teşekkür ederek, “Tahıl Festivalimizin final gecesinde Alayköy’ün güzel anılarına bir yenisini eklemenin gururunu yaşıyoruz.” dedi.

