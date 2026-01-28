  • BIST 12433.5
Özersay, Öztürkler hakkında polis soruşturması talebiyle dilekçe verdiklerini açıkladı

» »
HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler hakkında polis soruşturması başlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması amacıyla Polis Genel Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdiklerini duyurdu.
Özersay, Öztürkler hakkında polis soruşturması talebiyle dilekçe verdiklerini açıkladı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, bu sabah itibarıyla Meclis Başkanı Ziya Öztürkler hakkında polis soruşturması başlatılması ve gerçeklerin açığa çıkarılması için Polis Genel Müdürlüğü’ne şikâyet dilekçesi verdiklerini açıkladı.

Özersay, 26 Ocak tarihinde Güzelyurt Kaza Mahkemesi önünde yapılan “vatandaşlık karşılığında sahte diploma”, görevi kötüye kullanma, menfaat elde etmek maksadıyla sahte evrak düzenlenmesini teşvik etmek ve azmettirmek başta olmak üzere birçok iddianın araştırılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep ettiklerini belirtti.

Ziya Öztürkler’in, dokunulmazlığının arkasına saklanmayacağını kamuoyuna açıkladığını hatırlatan Özersay, bu şikâyetle bağlantılı olarak başlatılacak bir soruşturma kapsamında polis talep ederse Öztürkler’in gönüllü olarak, kendi rızasıyla ifade vereceğini düşündüğünü ifade etti.

Kendi milletvekilliği ve bakanlık yaptığı dönemde de polis soruşturması kapsamında gönüllü olarak ifade verdiğini kaydeden Özersay, milletvekili olmanın ve dokunulmazlığın polise ifade vermeye veya bilgi ve belge paylaşmaya engel olmadığını vurguladı. Özersay, dokunulmazlık kaldırılmadan da polis soruşturmasının ilerlemesine yardımcı olunabileceğini belirtti.

Bir aşamada Başsavcılık görüşü alınarak suç unsuru olduğu kanaati oluşması hâlinde, dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik yazının Meclis’e gönderileceğini ifade eden Özersay, Ziya Öztürkler’in de böyle bir durumda dokunulmazlığının kaldırılmasını istediğini kamuoyuna açıkladığını hatırlattı.

Özersay, daha önceki olaylarda olduğu gibi, bilgi edinme hakkı çerçevesinde elde edecekleri bilgileri ve süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını kaydetti.

Öte yandan, “sahte diploma” soruşturması kapsamında yargılanan Fatma Ünal’ın davasında tanık olarak dinlenen Serdal Gündüz, diploma hazırlanması için kendisine Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in baskı yaptığını ve talimat verdiğini öne sürmüştü.

Özersay'ın tam açıklaması şöyle:

"Bu sabah itibariyle Polis Genel Müdürlüğü’ne Meclis Başkanı sayın Öztürkler hakkında bir polis soruşturması başlatılması ve gerçeklerin açığa çıkarılması için Ziya beyin de ifadesinin alınması yönünde bir şikayet dilekçesi verdik. 26 Ocak tarihinde Güzelyurt Kaza Mahkemesi önünde yapılan “vatandaşlık karşılığında sahte diploma”; görevi kötüye kullanma; menfaat elde etmek maksadıyla sahte evrak düzenlenmesini teşvik etmek, azmettirmek ve daha pek çok İDDİANIN araştırılıp GERÇEKLERİN ortaya çıkarılmasını talep ettik, şikayet dilekçesi verdik.

Dokunulmazlık arkasına saklanmayacağını açıklayan Ziya beyin bu şikayetimizle bağlantılı olarak başlatılacak bir soruşturma kapsamında Polisimizin talep etmesi durumunda GÖNÜLLÜ OLARAK KENDİ RIZASIYLA ifade vereceğini ve kendisinin de söylediği üzere dokunulmazlığının arkasına saklanmayacağını düşünüyorum.

Milletvekili olduğum dönemde (Bakanlık görevimi yaparken) Polisimiz bir soruşturma kapsamında ifademe başvurmak istediğinde gönüllü olarak kendi irademle polise ifade vermiştim. Yani milletvekili olmanız ve dokunulmazlığınızın olması polise ifade vermenize ve elinizdeki bilgi ve belgeleri/yazışmaları paylaşmanıza engel değildir. DOKUNULMAZLIK KALKMADAN DA polis soruşturmasının ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz. Bir aşamada Başsavcılık görüşü de alınarak ortada SUÇ UNSURU olduğu kanaati oluşursa zaten dokunulmazlığın kaldırılması yazısı Meclis’e gönderilir ki zaten Ziya bey de böyle bir durumda dokunulmazlığının kaldırılmasını istediğini kamuoyuna açıklamıştır.

Bu konuyla ilgili olarak önceki olaylarda olduğu gibi bilgi edinme hakkımız çerçevesinde elde edeceğimiz bilgileri ve süreci şeffaf şekilde kamuoyuyla paylaşacağız."

